Ungaria se amestecă din nou în treburile interne ale României! Prezent la Congresul UDMR de la Sângeorgiu de Mureş, vicepremierul maghiar a declarat că țara sa ține o mână întinsă pentru România.

Ungaria ar dori o colaborare cu țara noastră, dar doar prin prisma dezvoltării comunității maghiarilor din Transilvania.

icepremierul Ungariei, preşedintele Partidului Popular Creştin-Democrat (KDNP), Semjén Zsolt, a declarat vineri, la Congresul UDMR de la Sângeorgiu de Mureş, că Ungaria are şapte vecini şi că a reuşit să încheie o colaborare strânsă cu ceilalţi vecini, dar cu România această modalitate de colaborare încă nu s-a realizat.

„Vă atrag atenţia asupra rolului UDMR în sprijinirea relaţiilor româno-maghiare, le spun prietenilor mei români că mâna noastră a fost şi este în continuare întinsă către dumneavoastră.

Interesul Ungariei este să avem relaţii româno-maghiare bune. Ungaria are şapte vecini, Ungaria are o relaţie similară cu Ucraina, la fel cum are şi România din perspectiva comunităţii române.

Însă cu ceilalţi vecini am reuşit să încheiem o colaborare, cu prietenii noştri din Slovacia în V4 (grupul de la Visegrad), în Serbia, de exemplu, regimul Milosevici i-a lăsat cumva în urmă pe maghiari, dar mulţumită organizaţiei de maghiari (…) am realizat o înţelegere istorică.

Atunci vă întreb, dacă am reuşit să încheiem această colaborare cu sârbii, atunci de ce nu putem şi cu România? Mâna noastră stă întinsă şi contăm pe rolul UDMR pentru sprijinirea relaţiilor româno-maghiare.

Dumnezeu să binecuvânteze maghiarii din Transilvania, să binecuvânteze Transilvania şi UDMR”, a declarat Semjén Zsolt, potrivit traducerii oficiale.

”Acele drepturi ar trebui să fie şi ale noastre”

Liderul KDNP, formaţiune aliată a FIDESZ, partidul premierului Viktor Orban, a arătat că este important pentru toată lumea, pentru toţi maghiarii şi pentru Bruxelles, că maghiarii din Transilvania niciodată nu au cerut nişte lucruri noi, care să nu fie general acceptate în Uniunea Europeană.

„Dacă acceptăm drepturi existente din Europa, la care sunt îndreptăţite alte comunităţi europene, atunci acele drepturi ar trebui să fie şi ale noastre, pentru că ceea ce este posibil pentru unii, trebuie să fie posibil şi pentru noi”, a arătat vicepremierul Semjén Zsolt.

Semjén Zsolt a arătat că de două decenii este în fruntea Partidului Popular Creştin-Democrat şi că în această perioadă nu a fost doar în parteneriat cu UDMR, ci într-o relaţie de prietenie.

„De la începuturi am fost pro UDMR pentru că suntem pro-maghiarime. Cheia înţelegerii acestei situaţii este că dacă, Doamne Fereşte!, UDMR-ul s-ar zgudui, atunci la Bucureşti nu va mai exista un alt partid maghiar, ci nu va mai fi nimeni.

”Suntem împotriva a tot ceea ce slăbeşte UDMR-ul”

Până la urmă nu vor avea altă soluţie decât să se integreze într-un alt partid românesc şi aşa se va încheia tot cursul unul partid maghiar, de aceea suntem împotriva a tot ceea ce slăbeşte UDMR-ul”, a subliniat Semjén Zsolt.

El a menţionat a spus că, din 2010 încoace, Guvernul Ungariei şi UDMR nu au încheiat compromisuri, cum au scris anumiţi jurnalişti, ci este o relaţie de „încredere necondiţionată şi din perspectiva Transilvaniei, din perspectiva României, şi nu au existat niciun fel de decizii la Budapesta care să nu fi fost discutate cu domnul Kelemen”.

„Trebuie să avem dialoguri cu organizaţiile de dincolo de hotarele Ungariei înainte de a lua orice decizie şi de aceea vreau să mulţumesc UDMR, activiştilor, primarilor care ne-au ajutat în procesul de naturalizare.

Toţi cei care au dorit să dobândească dubla cetăţenie, au reuşit. La un moment dat, a fost un referendum ruşinos, pentru că majoritatea a ştiut cum să voteze, dar guvernul de atunci a rănit sufleteşte maghiarii de peste hotare, şi maghiarii din Transilvania.

În 2010, am dobândit o majoritate de două treimi, iar prima noastră sarcină a fost să depunem o lege pentru dubla cetăţenie, pentru ca toţi maghiarii să dobândească cetăţenia ungară de drept”, a arătat Semjén Zsolt.

Vicepremierul de la Budapesta a mai spus că UDMR este responsabil nu numai pentru maghiarii din Transilvania, pentru că ceea ce se întâmplă în Transilvania este un punct de referinţă şi pentru celelalte comunităţi maghiare.