Un bolid McLaren s-a făcut praf pe Autostrada Transilvania. Scene inedite pe autostradă, cu o mașină extrem de scumpă ajunsă sub parapet.

Specialiștii recomandă reducerea vitezei pentru evitarea fenomenului de acvaplanare, atunci când carosabilul este ud.

Un bolid McLaren s-a făcut praf pe Autostrada Transilvania. A alunecat pe apă

Accidentul s-a produs pe autostrada între Gilău și Turda la kilometrul 20. Din cauza ploii, super bolidul a scăpat de sub control și s-a înfipt în parapetul de pe margine, scrie stiridecluj.ro.

”Carcotasilor, are cauciucuri mai bune decat jumatate din voi… Acvaplanarea si caii putere au facut-o praf, dar viteza nu a fost mare, ci puterea a impins-o sub parapet”, a explicat un martor.

Prin acvaplanare se înțelege derapajul ce se produce atunci când automobilul rulează cu viteză pe un carosabil ud. De fapt, acvaplanarea este un fenomen.

Când este depășită viteza recomandată pe un segment de drum, între anvelope și drumul pe care se rulează intervine un strat de apă mai gros sau mai subțire.

Alunecarea este provocată de existența acestei pelicule de apă între șosea și anvelopă, ducând la pierderea totală a aderenței. Printre cauzele producerii acvaplanării se numără: viteza mare de deplasare pe carosabilul ud, uzura anvelopelor, grosimea stratului de apă.

Cum poate fi evitată acvaplanarea

Acest fenomen poate fi evitat dacă:

– reduceti viteza din timp, in special in conditii de ploaie torentiala, la 15-20 km la ora si in viraje, pentru ca apa sa aiba timpul necesar sa iasa din adancimea benzii de rulare a anvelopei;

– evitati sa mergeti pe marginea drumului, pentru ca este o portiune a drumului care prezinta denivelari si asfaltul este scortos;

– verificati periodic starea anvelopelor, de preferat acestea sa prezinte o adancime a benzii de rulare de cel putin 4mm.

In cazul in care nu puteti evita acvaplanarea, indicat ar fi sa ridicati piciorul de pe pedala de acceleratie.

In acel moment se produce o frana de motor, iar rotile au din nou contact cu asfaltul.

Pentru a evita un incident neplacut incercati sa nu rotiti volanul, ci sa il mentineti ferm pana cand aderenta este recapatata.

Evitati actionarea pedalei de frana sau de acceleratie, si aceste manevre reduc aderenta.