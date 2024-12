Noul Guvern Ciolacu, reacții din Ungaria

Instalarea Guvernului Ciolacu a generat reacții nu doar pe plan intern, ci și internațional. Ministrul ungar de Externe, Peter Szijjarto, a evidențiat importanța stabilității noului Executiv român pentru dezvoltarea relațiilor bilaterale și pentru îmbunătățirea situației maghiarilor din Transilvania, un subiect prioritar pentru Ungaria.

Într-o postare pe Facebook, Peter Szijjarto a exprimat așteptările Ungariei față de noua coaliție guvernamentală de la București, care include și reprezentanții UDMR.

„Interesul nostru este ca România să aibă un guvern stabil, să putem dezvolta în mod continuu relaţiile bilaterale, iar situaţia maghiarilor din Transilvania să se îmbunătăţească tot mai mult. Rezultatele pe care UDMR le-a obţinut la alegerile parlamentare a conferit o bază excelentă pentru ca uniunea să facă parte din nou din coaliţia guvernamentală de la Bucureşti”, a scris Peter Szijjarto, citat de hirado.hu.

Acesta a apreciat experiența și rezultatele obținute de UDMR, subliniind că participarea formațiunii în coaliția guvernamentală facilitează cooperarea între cele două țări.

Szijjarto a menționat, de asemenea, pe miniștrii Barna Tanczos și Attila Cseke, pe care i-a descris ca având o activitate ministerială apreciată în mandatele anterioare.

„În ceea ce îi priveşte pe Barna Tanczos şi Attila Cseke, cei doi şi-au câştigat pe bună dreptate recunoaştere în timpul misiunilor lor ministeriale anterioare, astfel că suntem siguri că vor performa excelent şi de această dată”, a adăugat oficialul ungar.

Contextul Schengen, subliniat de premierul Viktor Orban

Recent, premierul Ungariei, Viktor Orban, care a fost în vizită în România, a evidențiat importanța cooperării dintre cele două țări în contextul aderării României la Spațiul Schengen.

După o întâlnire cu premierul Marcel Ciolacu, Orban a remarcat că succesul acestei inițiative reflectă relațiile strânse dintre România și Ungaria.

Șeful Executivului de la Budapesta a spus că „a fost o sarcină foarte dificilă, am discutat foarte mult despre aspectul dacă este realist ca acest lucru să se întâmple anul acesta. (…) Am făcut un plan de acţiune, ne-am uitat care sunt ţările care sunt împotriva extinderii, am discutat care sunt metodele şi care este colaborarea prin care putem să-i convingem că iată este vorba de o oportunitate istorică”.

„Am pus în practică acest plan de acţiune elaborat în comun şi rezultatul a fost ceea ce puţini s-au gândit că se poate realiza în timpul preşedinţiei maghiare, ceea ce arată foarte puternic că cele două ţări au o istorie comună şi ştim foarte bine că succesul individual este puţin, trebuie ca şi vecinul să aibă succes.

Deci, noi, maghiarii, de mult am avut interesul ca România să fie membră a Spaţiului Schengen, împreună cu noi, ceea ce s-a întâmplat acum”, a spus Viktor Orban, după întâlnirea avută la Palatul Victoria cu Marcel Ciolacu.