Viktor Orban va veni, sâmbătă, la Băile Tușnad

Premierul Ungariei, Viktor Orban, va susţine sâmbătă, 22 iulie 2023, o prelegere la Universitatea de Vară de la Băile Tuşnad.

Sandor Krisztina, preşedintele executiv al Consiliului Naţional Maghiar din Transilvania şi responsabil cu programul politic al acelei tabere, a anunțat, marți, că prelegerea susţinută de premierul Ungariei se numără printre punctele foarte ale evenimentului. Probabil, și în acest an, Viktor Orban se va întâlni cu liderii organizaţiilor şi partidelor politice care îi reprezintă pe cetățenii maghiarii din Bazinul Carpatic.

„Tusvanyos are câteva puncte foarte stabile în program, cum este şi prelegerea susţinută de primul ministru Orban Viktor sâmbătă (22 iulie – n.r.), alături de Tokes Laszlo, preşedintele Consiliului Naţional Maghiar din Transilvania”, a spus oficialul maghiar.

„Timpul păcii” este motto-ul din acest an al Universităţii de Vară de la Băile Tuşnad

Potrivit spuselor sale, în acest an, mottoul Universităţii de Vară de la Băile Tuşnad este „Timpul păcii”, având legătură cu războiul din Ucraina.

La fel ca în fiecare an, în programul evenimentului este inclusă tradiţionala „masă rotundă” la care vor participa liderii diferitelor asociaţii şi partide politice din Bazinul Carpatic ce îi reprezintă pe cetățenii maghiari din statele vecine cu Ungaria. La masa rotundă va fi prezent și vicepremierul Ungariei, Semjen Zsolt.

„<<Timpul păcii>> este mottoul din acest an al Universităţii de Vară de la Băile Tuşnad. Pentru că a trecut mai mult de un an de când a izbucnit războiul chiar în vecinătatea noastră şi noi, organizatorii şi fondatorii Universităţii de Vară, ne-am axat întotdeauna pe subiectele principale şi importante care ne leagă de această regiune şi am vrut întotdeauna să discutăm subiecte actuale politice din ţările noastre şi din vecinătate.

Deci, <<Timpul păcii>> a fost soluţia pentru care am optat să fie sloganul anului 2023 de la Băile Tuşnad. Universitatea de Vară este pentru noi şi pentru toţi participanţii care sosesc pentru o săptămână la Băile Tuşnad, într-un fel, locul păcii, deşi, după cum ştim, Universitatea de Vară este renumită pentru faptul că întotdeauna au fost discuţii aprige în trecut între politicienii români şi maghiari sau maghiari şi maghiari, întotdeauna oferim dezbateri politice care se desfăşoară cu participanţii din diferite tabere politice sau cu analişti care reprezintă diferite ideologii.

Deşi avem discuţii, noi credem că singura soluţie către pace este comunicarea şi discuţia. Este singurul mod prin care se poate ajunge la pace.

Nu avem altă alternativă şi asta este de fapt esenţa pentru care am vrut ca acesta să fie mottoul principal şi de fapt mesajul principal al Universităţii de Vară din anul acesta”, a explicat, marți, Sandor Krisztina, relatează PRO TV.