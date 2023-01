Premierul ungar Viktor Orban i-a ironizat, miercuri, 18 ianuarie, pe eurodeputaţii suspectaţi de implicare în cazurile de corupţie din Parlamentul European. Liderul ungar a susținut că aceștia sunt atât de numeroşi, încât ar putea forma propria lor echipă de fotbal „la puşcărie”.

„În curând vor fi suficienţi eurodeputaţi corupţi în spatele gratiilor pentru a-şi forma propria lor echipă de fotbal la puşcărie. Cine ştie? Poate chiar vor ajunge la Campionatul European de Fotbal din 2024.”, a scris Viktor Orban pe contul său de Twitter.

Parlamentul European a permis marţi (17 ianuarie) noului Parchet European, care o are în vizor pe deputata din Grecia, Eva Kaili, aflată în centrul unui presupus scandal de corupţie legat de Qatar, să solicite ridicarea imunităţii parlamentare.

Printr-un vot aproape în unanimitate (mai exact 610 voturi pentru, 26 împotrivă şi 9 abţineri), eurodeputaţii, care s-au reunit la Strasbourg, au acceptat o modificare a regulamentului de funcţionare internă a instituţiei pentru a permite ridicarea imunităţii europarlamentarilor. Până la momentul de față, doar autorităţile unui stat membru al Uniunii Europene erau în măsură să facă acest lucru.

