Ungaria: Aprovizionarea cu energie este o realitate fizică, ci nu o chestiune politică

Ungaria înghide gurile rele! Ministrul de Externe din Ungaria, Peter Szijjarto, a reamintit că, în Ungaria, aprovizionarea cu energie este o realitate fizică. Guvernul de la Budapesta respinge orice fel de abordare prin care aprovizionarea cu energie este transformată într-o chestiune ideologică sau politică. Întrebarea „De unde cumpără gaze Ungaria?” este determinată 100% de infrastructură.

Potrivit spuselor sale, „nu poţi să transporţi gazele într-un rucsac, poţi doar să le aduci dacă ai o infrastructură, conducte trase.” De aceea, Ungaria nu va accepta niciodată abordarea prin care originea gazelor pe care le cumperi poate să fie o chestiune politică, spune demnitarul.

„Noi nu acceptăm niciodată abordarea prin care originea gazelor pe care le cumperi poate să fie o chestiune politică. Nu, este pur şi simplă o chestiune de infrastructură. Este, probabil, unul dintre motivele pentru care Europa se confruntă cu provocări în ceea ce priveşte aprovizionarea cu energie, deoarece a lăsat această chestiune să se transforme într-o ideologie, a lăsat-o să se politizeze”, a spus el în cadrul evenimentului „Romanian International Gas Conference – RIGC 2023”, relatează Agerpres.

El a reamintit faptul că, în multe cazuri, drepturile suverane ale statelor membre din UE de a-şi alcătui propriul mix energetic sunt încălcate. Din punctul lui de vedere, interzicerea oricăror surse în acest mix energetic este iraţională.

Singurul mod în care Europa poate depăşi această criză a aprovizionării este să se întoarcă la realitate şi la o logică a bunului simţ când vorbim despre energie şi gaze.

„În al doilea rând, să nu încercăm să încălcăm legile fizice, pentru că politica nu poate să bată realitatea. Trebuie să redăm statelor membre dreptul lor suveran de a-şi alcătui propriu mix energetic. Şi în al patrulea rând, să nu interzicem surse de aprovizionare din motivele pe care le-am enumerat. Ungaria a fost supusă la presiunea constantă de a diversifica sursele de aprovizionare, dar cel mai mare obstacol în calea diversificării este Bruxelles-ul şi câteva state membre, care nu au fost de acord cu creşterea capacităţii reţelei de transport din regiune. Ce înseamnă diversificare? În accepţiunea noastră, ar trebui să însemne că ai acces la cât mai multe surse posibile. Dar asta nu înseamnă în niciun caz înlocuirea unei surse fiabile cu alta. Şi trebuie să fiu sincer: pentru Ungaria, cel mai mare obstacol în calea diversificării este Bruxelles-ul şi câteva state membre. Nu este o afirmaţie politică, ci pur şi simplu vreau să vă arăt care este realitatea cu Ungaria”, a adăugat oficialul maghiar.

Ungaria vrea să cumpere gaze din Turcia, Azerbaidjan sau Qatar

Potrivit lui Peter Szijjarto, dacă țara sa vrea să aducă un volum mare de surse diferite în mixul său energetic se poate îndrepta doar spre est, Turcia, Azerbaidjan sau Qatar. Ungaria are apetit să cumpere mai multe gaze din aceste ţări. Unde este problema? Problema este că există blocaje. În plus, reţeaua din partea de sud-est a Europei are capacitate limitată.

Din punctul lui de vedere, ţările din sud-estul Europei şi din Europa Centrală trebuie să se unească, să coopereze mai strâns, să îşi unească forţele pentru a elimina aceste blocaje din regiune şi a creşte capacitatea interconectorilor şi a gazoductelor.