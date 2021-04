Gabi Luncă, supranumită “Regina muzicii lăutărești”, a fost condusă luni pe ultimul drum. Trei dintre copiii pe care artista i-a avut cu soțul ei, Ion Onoriu, dar și băiatul vitreg, Costel Onoriu, i-au îndeplinit ultima mare dorință. Copiii regretatei artiste au anunțat ce vor face cu banii mamei lor. Totul va fi în memoria ei. În plus, la înmormântare, au fost prezenți mai mulți lăutari care au interpretat piesele cunoscute ale regretatei cântărețe.

Unde se va duce averea lui Gabi Luncă

Copiii regretatei artiste au anunțat ce vor face cu banii mamei lor. Aceștia vor să construiască o clinică post-COVID sau un azil în memoria lui Gabi Luncă.

“O să facem o clinică post-COVID sau un azil în memoria părinților mei, în memoria mamei. (…). De data asta, nu o să fim eu și cu frații mei cei care o așteptăm, de data asta, ne așteaptă dânsa. Depinde de noi, copii, să urmăm cărarea pe care ei ne-au trasat-o, cărarea Domnului, să fim cu toții în cer”, a declarat Rebeca Onoriu la scurt timp după ce sicriul regretatei Gabi Luncă a fost coborât în groapă.

Drama cu care s-a confruntat artista

Gabi Luncă a trecut prim clipe foarte grele din cauza cancerului l-a sân. Artista l-a învins, dar a rămas fără un sân.

“Se poate scăpa foarte uşor de cancer în ziua de azi. Eu am mers la medic imediat ce am simţit că este ceva în neregulă cu mine. M-am operat, am făcut tratament, tot ce au spus medicii, şi am scăpat. Dumnezeu m-a scăpat. Vreau să le sfătuiesc pe toate femeile să meargă la un control, măcar o dată pe an”, a mărturisit artista.

„Această boală este foarte grea, am avut momente de disperare. M-am jelit zile întregi, mă uitam la toate hainele şi mă întrebam dacă mă mai întorc acasă ca să pot să le port. Citostaticele au fost insuportabile pentru mine, dar Dumnezeu nu m-a lăsat”, şi-a amintit artista tot în urmă cu patru ani.