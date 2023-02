Mircea Geoană a afirmat că Republica Moldova are o șansă istorică de a se alătura Occidentului democratic. Totodată, a precizat că cel puțin acum, nu există nicio amenințare militară din partea Rusiei.

„Republica Moldova are o șansă istorică și cred că noi toți avem o șansă istorică, pentru că Republica Moldova are, pentru prima dată după 30 de ani sau după o perioadă lungă, istorică, șansa de a reveni în Europa și de aceea cred că interesul nostru, al României, al NATO, al Uniunii Europene, să ajutăm Republica Moldova să-și depășească această capcană geopolitică în care s-a aflat pentru foarte multă vreme. Deci, este o perspectivă reală ca Republica Moldova să se alăture Occidentului democratic. Federația Rusă știe acest lucru și încearcă să blocheze acest lucru. Prin forță militară nu, pentru că această forță militară, am spus-o și o repet, nu este astăzi suficient de numeroasă, de capabilă, întâi să ocupe Odesa și de-abia după aceea, eventual, să vină către Transnistria. Nu vedem acest risc de natură pur militară.”, a explicat el pentru Digi24.

Mircea Geoană, despre războiul hibrid al Rusiei

Secretarul general adjunct al NATO a mai spus că Rusia duce un război hibrid, iar Republica Moldova are nevoie de sprijinul NATO.

„Dar Rusia a declanșat, cum a încercat să facă și Muntenegru în 2016, întreg arsenalul de război hibrid împotriva Republicii Moldova, tot ce înseamnă, de la intimidare strategică, discursul, anularea decretului din 2012, acțiuni de destabilizare internă, război energetic, război cibernetic, război hibrid. De aceea, avem cu toții interesul ca Republica Moldova să reziste și este interesul cetățenilor Republicii Moldova să vină către Europa democratică, civilizată și prosperă și să nu rămână într-o zonă gri a istoriei, care întotdeauna zonele gri tot timpul plătesc factura pentru că rămân în această zonă gri. De aceea, cred că indiferent de simpatia politică pe care cetățenii din Republica Moldova o au sau nu o au, cred că dacă doresc o viață mai bună, viața aceea mai bună este alături de Europa democratică, civilizată și prosperă.

Iar Republica Moldova este un partener comun al NATO și Uniunii Europene. Și vreau să vă asigur că și eu, și secretarul general, și noi toți, cele două conduceri ale celor două organizații, ne coordonăm zi de zi pentru a sprijini Republica Moldova, așa cum facem, evident, și pentru Ucraina, pentru Georgia, pentru Bosnia. Republica Moldova are o șansă istorică să evadeze din această situație de ambiguitate strategică și să aibă o viață mai bună, să aibă o viață mai bună alături de noi toți în Europa Democratică.”, a adăugat acesta.

Va folosi Rusia arme nucleare?

Întrebat dacă Rusia ar putea recurge la utilizarea armelor nucleare, Mircea Geoană a spus că este puțin probabil să se întâmple acest lucru, singurul scop fiind acela de a intimida.

„Am vorbit mai devreme de faptul că Federația Rusă folosește împotriva Republicii Moldova întreg arsenalul de război hibrid. Acest arsenal de război hibrid, nuanțat și diferențiat în funcție de destinatar, este folosit și împotriva Occidentului democratic. Deci, aceste amenințări repetate, acest zdrăngănit de zgomot nuclear face parte dintr-un război de intimidare la adresa opiniei noastre publice. Vreau să spun și să reconfirm, nu vedem pe teren, militar, informațiile pe care le avem, vreo intenție militară a Federației Ruse să ajungă la un astfel de nivel de escaladare, care este atât de periculos, încât cineva responsabil nu se joacă cu astfel de declarații.

Dar fiind cu spatele la zid în Ucraina, având o situație militară dificilă, Federația Rusă încearcă acest război hibrid de intimidare comunicațională la adresa opiniei noastre publice și de aceea ,spun încă o dată, trebuie să fim extrem de rezilienți, să înțelegem că Federația Rusă nu are în primul rând un interes să escaladeze acest război cu NATO, că folosirea chiar la nivel local a unei eventuale arme nucleare tactice înseamnă escaladarea și depășirea unei limite care va avea consecințe și de aceea eu cred că mai degrabă asistăm la un război de intimidare decât la o intenție reală de escaladare la nivelul unei confruntări eventual nucleare, care este dificilă și devastatoare pentru toată lumea.”, a declarat acesta.

Rusia mizează, ca întotdeauna, pe cantitate

Secretarul general adjunct al NATO a mai precizat că în acest război, ca și în trecut, Rusia se axează pe cantitate, și nu pe calitate. De asemenea, a subliniat cât de important este ca Ucraina să iasă câștigătoare în acest conflict.

„Din punct de vedere militar, vedem că Rusia continuă o tradiție rusească și sovietică de a pune accentul pe cantitate, pentru că nu au calitate. Ucraina are calitate, are calitate pentru că oamenii în uniformă, bărbați și femei din Ucraina, sunt motivați pentru că își apără țara, moralul lor este în continuare foarte, foarte bun și pentru că folosesc metode mult mai moderne de tip NATO de comandă și control, echipamentele pe care le furnizăm. Deci, Rusia ce face? Ceea ce a făcut de-a lungul istoriei, aruncă și mai mulți oameni în acest război ca un fel de carne de tun. E adevărat că în ultima perioadă carnea de tun au fost mai degrabă cei eliberați din închisorile rusești și duși către anumite formațiuni paramilitare și ei sunt primii care sunt trimiși, într-un fel scapă de o sentință în închisoare și sunt sunt trimiși la o sentință mult mai severă pe frontul de est.

Dar cantitatea totuși contează în război, calitatea este și ea foarte importantă, de aceea vom continua să susținem Ucraina și anticipăm o perioadă de reluare a ostilităților pe scară mai mare, un război care probabil că va dura. Este foarte important ca Ucraina să izbândească în acest război, pentru că izbânda Ucrainei este într-un fel și izbânda noastră. Cred că nimeni nu-și dorește în România, în Polonia, în Țările Baltice sau în Europa Occidentală sau în America, Rusia, Doamne ferește, izbândind în Ucraina și căpătând un apetit de a repeta acest lucru și în altă parte. De aceea, este foarte important să ajutăm Ucraina și Ucraina să izbândească.”, a spus Mircea Geoană.