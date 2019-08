Alexandru Cumpănașu dorește ca DIICOT și MAI sa faca o conferinta de presa pe zi la o ora anume cu intrebari.

”#112vreausatraiesc. ALO 112? AM PIERDUT DIICOTUL. Solicit DIICOT in numele tuturor romanilor care vor adevarul in cazul disparitiei Alexandrei sa COMUNICE zilnic prin conferinta de presa nu comunicat cu mass media!!!!. Voi depune si solicitare in scris in acest sens. Este inacceptabil modul in care NU se comunica dinspre DIICOT si MAI. CER DIICOT sa faca o conferinta de presa pe zi la o ora anume cu intrebari. Nu doar pt a ne comunica ce s-a mai facut in ancheta dar si pt a dezminti tot felul de piste false si intoxicari aruncate cinic de diversi care vor senzational din aceasta tragedie.”, e mesajul lui Cumpănașu.

