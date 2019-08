Alexandru Cumpănașu, unchiul Alexandrei Măceșanu, a explodat după audierea soției lui Gheorghe Dincă şi spune că în afară de circ și spectacol nu știm nimic, deși a trecut o lună de la apelul nepoatei sale la 112. Mai mult, el susține că circul de ieri de la audieri are un singur scop: „pacea familiei Dincă cu procurorii pentru trimiterea acestuia în judecată pentru omor”. „Sunt scârbit”, încheie Cumpănașu.

„O LUNA DE ZILE ASTAZI DE LA TELEFOANELE INGERULUI ALEXANDRA MACESANU LA 112!!!. CE STIM? NIMIC. In rest astazi CIRC si SPECTACOL la audieri. Degeaba? NU. Scopul? Recunoasterea de catre individa care-si spune nevasta lui Dinca a BUTOIULUI si a CENUSII si in cazul Luizei Melencu. Altfel spus confirmarea teoriei procurorilor: UN BIET OBSEDAT SEXUAL care s-a panicat si le-a omorat fara sa vrea. S-a pierdut cu firea…PUR SI SIMPLU INNEBUNESC!!!. Intrebare: ce intelegere s-a facut intre procurori si aceasta nevasta a lui Dinca pt ca a nu fi acuzata de complicitate, EVIDENTA DIN AVION?. Pt a confirma ca Dinca avea obiceiul sa arda femei si sa indice si obiectul vazut cu OCHII EI fix atunci cand Luiza Melencu fusese rapita?. Ei bine mie imi este clar: circul de azi are un singur scop: pacea familiei Dinca cu procurorii pt trimiterea in judecata pt omor!. Sunt SCARBIT!”, scrie Cumpănașu pe Facebook.

Te-ar putea interesa și: