„MARTURISIRE: Dragi prieteni, sunteti singurii care mi-ati fost alaturi in toata aceasta perioada (alaturi de 99% din media romaneasca online si video) si singurii care meritati sa va impartasesc cele mai grele si dureroase cilpe si sentimente din aceste zile si nu numai, chiar marturisiri care ma macina:- Am avut si am un sentiment de vinovatie pt ca din convingere am sustinut intr-o perioada spectacolul unor procurori convins fiind ca Romania trebuie curatata de ticalosii care ne-au jefuit. Nu le-am pus la indoiala profesionalismul si motivatiile si reiese acum ca am gresit. Chiar daca am avut o atitudine echilibrata si nu radical pozitiva nu pot sa ma exclud dintre cei care le-au dat credibilitatea si puterea cu care au hartuit si batjocorit la ordin. Cu siguranta nu in toate cazurile. Au fost si golani care au primit condamnari pentru CLANIZAREA Romaniei. Numai ca prin puterea data multor nemernici din parchet, interne sau servicii am ajuns la o harta a clanurilor si mai mare si mai bine organizata. Pt ca au actionat la ordin si la comanda politica, fara profesionalism si slabi pregatiti.

– Am facut tot ce am putut eu de cand ma stiu sa lupt pt INTARIREA statului nu pt subrezirea lui. Am colaborat cu o multitudine de institutii pentru a dezvolta mecanisme de prevenire, pentru a schimba legi, a imbunatati proceduri, a le mari competente si voi continua sa o fac dar LA DRACU GATA!. Constat ca din efortul de a intari acele institutii am ajuns sa intaresc CLANURI din institutii care sub aparenta principiilor au pactizat cu interlopii pana la protejarea criminalilor si nemernicilor care ne-au rapit si omorat copii!!!. M-am trezit tarziu? DA. Prea tarziu? IN MOD CERT NU. Avem puterea sa maturam institutii intregi daca esueaza nu sa le cocolosim!. Si acest lucru este tot pentru binele statului roman!. Astazi sunt Alexandra si Luiza. Dar MAINE?

P.S. : SI pt toate lichelele care spun ca m-au descoperit acum cu aceasta nenorocire a familiei mele le spun atat: din 2007 am avut aparitii TV si online non-stop. La un mom dat aveam si 10 aparitii pe saptamana. Nu mai spun de producerea a 3 emsiuni de succes: Ambasador Romania, Romania Unita si EU-Romania. Asadar cel putin 10000 de aparitii media, articole, initiative pt tara asta. Niste nemernici!. Pai daca m-ati descoperit voi acum lighioanelor ca unchi al ingerului nostru Alexandra mai puteam sa ajung pana aici cu presiunea publica si nu numai?!. NU. Sfarsea totul ca in situatia Melencu si zeci de mii de situatii similare in care NIMENI nu i-a auzit si nu a stiut batjocura si nesimtirea unor procurori, politisti, judecatori corupti, indolenti, nepasatori, profitori si unii ei insisi interlopi”, scrie Cumpănaşu pe Facebook.