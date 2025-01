Paul S., un tânăr de 23 de ani din Maramureș, a devenit victima unei posibile înșelătorii după ce a apelat la serviciile unei clarvăzătoare din Iași, cunoscută în mediul online sub numele de „Ana, fata cu puteri”.

Totul a început în perioada sărbătorilor de iarnă, când tânărul, dornic să afle dacă fata de care era îndrăgostit împărtășea aceleași sentimente, a plătit suma de 3.000 de euro pentru a beneficia de diverse ritualuri și „clarificări” legate de viața sa amoroasă.

Printre serviciile promise de clarvăzătoare se aflau citirea în cărțile Tarot și trimiterea unei lumânări speciale, „cu chipul fetei care îl iubește”.

În realitate, însă, Paul a primit doar o fotografie cu o lumânare, care, după ce a fost verificată, s-a dovedit a fi o imagine descărcată de pe internet. Când tânărul a cerut explicații, lucrurile au luat o întorsătură neașteptată, notează cancan.ro.

Când Paul a întrebat de ce nu primește răspunsurile promise, clarvăzătoarea i-a solicitat încă 5.000 de euro, susținând că acești bani erau necesari pentru a obține dovezi suplimentare despre sentimentele fetei. Refuzul tânărului de a plăti suma a provocat o serie de amenințări din partea acesteia.

Întrebată despre acuzațiile care i se aduc, „Ana, fata cu puteri” a refuzat să colaboreze. Tânăra a negat că l-ar cunoaște pe Paul, afirmând că nu a auzit niciodată de el. Mai mult, ea a precizat că nu a fost contactată de niciun avocat în legătură cu acest caz.

„Ce sumă de bani? Nu cunosc niciun Paul, nu am auzit niciodată de el, habar nu am. Nu știu, nu cunosc. Nu am fost contactată de niciun avocat”, a declarat Ana.