Șoc total în lumea muzicală. Mark Hoppus, basistul şi solistul trupei Blink-182, a anunțat că duce o bătălie dură cu cancerul. El a oferit mai multe detalii pe acest subiect într-o postare pe Twitch. Cât de agresivă este boală cu care a fost diagnosticat în urmă cu câteva luni a spus chiar el.

Mark Hoppus a anunţat la finalul lui iunie că a fost diagnosticat cu cancer. De trei luni, face chimioterapie.

„Cancerul nu este legat de oase, este legat de sânge. Sângele meu încearcă să mă omoare”, a spus el. Hoppus a precizat că boala a evoluat la stadiul IV. „A intrat în suficente părţi din corpul meu încât să fiu în stadiul IV, care cred că este cel mai înalt posibil”, a adăugat el.

Hoppus a susținut că are speranțe și că încă este optimist. În cazul în care rezultatul chimioterapiei va fi neclar, următorul pas ar putea fi transplantul de măduvă osoasă. „

„Vom învinge cancerul ăsta, este doar o chestiune de timp”, a completat muzicianul în vârstă de 49 de ani.

Cine este Mark Allan Hoppus

Blink-182, fondată în 1992, a debutat cu „Cheshire Cat” (1995) şi a cunoscut succesul mondial cu „Enema of the State”, apărut în 1999. Cel mai recent album, „NINE”, a fost lansat în vara anului 2019, după ce discul anterior, „California” (2016), a fost nominalizat la premiile Grammy. În 2000 şi 2001, trupa a fost premiată la MTV Europe Music Awards, iar videoclipul „All the Small Things”, la MTV Video Music Awards. Palmaresul grupului mai cuprinde trei trofee Teen Choice. Bateristul trupei Blink-182, Travis Baker, a declarat recent că e posibil ca fromaţia să lanseze un nou album anul acesta.

Mark Allan Hoppus este un muzician american, cântăreț, compozitor, producător de discuri și personalitate de televiziune, cunoscut mai ales ca basist și co-vocalist al formației rock Blink-182, precum și parte a duo-ului de pop rock Simple Creatures cu Alex Gaskarth, All Time Low.

Născut în Ridgecrest, California, Hoppus și-a petrecut copilăria mutându-se între casele mamei și ale tatălui, întrucât cei doi au divorțat când el era în clasa a treia. A fost pasionat de skateboarding și de punk rock încă liceu și a primit o chitară bas de la tatăl său, Tex Hoppus, la vârsta de cincisprezece ani. După ce s-a mutat în San Diego pentru a se duce facultate la California State University, San Marcos, în 1992, sora lui Hoppus l-a prezentat lui Tom DeLonge și, împreună cu bateristul Scott Raynor, au format trupa Blink-182.