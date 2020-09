„A fost prima dată în istoria Alianței că am invocat și am activat articolul 5, clauza sacrosantă de sprijin și apărare reciprocă, și îmi duc aminte, ca astăzi, în primul rând momentul de şoc – cu toții am văzut acele imagini cumplite, cu avioanele care intrau în Turnurile Gemene – și evident din clipa respectivă lumea nu a mai fost la fel,” a declarat Mircea Geoană, într-un interviu pentru DIGI24.

„În clipa în care am aflat primul lucru pe care l-am făcut, am activat celulele noastre de criză la Externe, am vorbit evident cu președintele și cu primul-ministru, Adrian Năstase era prim-ministru în acea perioadă, am vorbit cu colegii de la Apărare și am pus mâna pe telefon să vorbesc cu America, pentru că primul nostru gând în acel moment este ce urmează.

A urmat atacul împotriva Pentagonului – Palatul Parlamentului la noi a fost câțiva ani de zile, când Pentagonul era demolat în zona în care a fost lovit, cea mai mare clădire construită a planetei. După aceea a urmat incidentul cu avionul care s-a prăbușit sau a fost prăbușit deasupra zonei Chicago.

Deci în primul moment ne-am gândit unde vor mai lovi; unde vor mai lovi în America și cunosc în discuțiile mele cu liderii Congresului american din acele zile, din acele momente, că au fost, într-o primă etapă, ca și ceilalți conducători americani, duși în locuri de protecție, în buncăre speciale, dar spre meritul lor, Congresul american, a doua zi, a doua zi s-a convocat, a fost convocat tocmai ca să arate că există continuitate de guvern. Deci mi-aduc aminte, ca și astăzi, momentul în care eram la birou, la Externe, frenetic, încercând să înțelegem ce s-a întâmplat, dacă mai vine şi altceva, și de-abia după aceea, a doua zi, ora Europei, a fost convocat articolul 5,” a povestit Geoană la Digi24.