Un simpatizant al partidului Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) a produs un val de reacții printr-o postare pe pagina sa de Facebook. Concret, Cezar Victor Năstase, incită la ură și violență prin întocmirea unei liste cu oameni care, în opinia sa, ar trebui să fie executați pentru trădare de patrie.

Printre persoanele aflate pe această listă se numără politologul Cristian Pârvulescu, istoricii Mădălin Hodor, Mihai Demetriade și Adrian Cioflâncă, fostul ambasador al României în Senegal, Ciprian Mihali, sau corespondentul RFI în Germania, Wiliam Totok.

Postarea simpatizantului AUR vine ca reacție a semnalului transmis de societatea civilă către coaliția de guvernare, prin semnarea unei scrisori deschise, în care se cerea izolarea AUR pe scena politică, formațiunea fiind caracterizată drept radical-populistă de către semnatarii petiției.

Istoricul Mihai Demetriade, unul dintre cei vizați de postarea lui Cezar Victor Năstase, a avut o reacție în acest sens.

„Radicalizarea simpatizanților AUR e alimentată din mai multe surse. Pe de o parte absența culturii democratice, absența culturii pur și simplu, straturi întregi sau segmente sociale care nu se regăsesc într-o societate care arată foarte diferit de cea din anii ’90 și atuncea își radicalizează excepția, își singularizează obsesiile. E vorba pur și simplu de un radicalism autohton care ar trebui să ne îngrijoreze mai mult decât unul provocat din afară. (…) Stăm pe un strat radical, xenofob, antisemit și care are această pulsiune a violenței și avem o lungă vecinătate cu el pe care niciodată nu am recunoscut-o, am refuzat să o asumăm”, transmite istoricul într-o postare pe Facebook.