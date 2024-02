The Gentlemen, noul serial pe Netflix semnat de Guy Ritchie

Netflix a lansat trailerul oficial pentru „The Gentlemen” (tradus „Gangsteri cu stil”), un nou serial al regizorului Guy Ritchie, care va fi lansată în luna martie. Faceți cunoștință cu noua clasă de infractori din The Gentlemen, un nou serial dramatic britanic inspirat de filmul original din 2019.

Eddie Halstead moștenește o mare proprietate de la tatăl său, fără să știe că aceasta reprezintă fațada unui imperiu de droguri. Fără experiență în domeniul crimei, el trebuie să preia operațiunea sau să piardă proprietatea. Ray Winstone joacă rolul lui Bobby Glass, un infractor de carieră din East End-ul Londrei care a fondat un imperiu industrial al canabisului.

Din distribuție mai fac parte Theo James în rolul Ducelui de Halstead, Eddie, care se trezește implicat în infracționalitate după ce moștenește averea tatălui său, și Kaya Scodelario în rolul lui Susie Glass, fiica stilată a lui Bobby, care conduce afacerile zilnice ale imperiului.

Îi mai putem vedea pe Daniel Ings, Joely Richardson, Vinnie Jones, Giancarlo Esposito, Chanel Cresswell, Michael Vu, Max Beesley, Jasmine Blackborow, Harry Goodwins, Dar Salim, Pearce Quigley, Ruby Sear, Peter Serafinowicz.

Gangsterii și caviarul

În The Gentlemen, Eddie Horniman (Theo James) moștenește în mod neașteptat moșia considerabilă de la țară a tatălui său, doar pentru a descoperi că aceasta face parte dintr-un imperiu clandestin al canabisului. De asemenea, multe personaje nesuferite din lumea interlopă britanică doresc o parte din toată această operațiune.

Hotărât să-și scoată familia din ghearele lor, Eddie încearcă să intre în jocul gangsterilor. Cu toate acestea, pe măsură ce este absorbit în lumea criminalității, începe să îi prindă gustul.

The Gentlemen este o serie creată și co-scrisă de regizorul britanic Guy Ritchie (din Lock Stock & Two Smoking Barrels, Snatch, Revolver, RocknRolla, Sherlock Holmes și continuarea A Game of Shadows, The Man from U.N.C.L.E., King Arthur: Legenda sabiei, Aladdin de la Disney, The Gentlemen, Wrath of Man, Operation Fortune: Ruse de Guerre, The Covenant).

Serialul este, de asemenea, co-scris de Matthew Read. Cuprinde episoade regizate de Guy Ritchie, David Caffrey, Eran Creevy și Nima Nourizadeh (din Project X, American Ultra, „The Wilds”, „Gangs of London”, „Warrior”).

Producători executivi sunt Ritchie, Read, Bill Block, Will Gould, Marc Helwig, Ivan Atkinson, Marn Davies și Frith Tiplady.

Netflix va lansa seria The Gentlemen a lui Guy Ritchie pe platforma de streaming începând cu data de 7 martie 2024.