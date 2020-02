„La rand stau alte persoane care se simt nedreptatite de faptul ca prin decizia Curtii de Conturi 17/2015, BCR – BPL a fost declarat “ilegal” insa oamenii NU AU SEMNAT CU STATUL ROMAN ci cu banca BCR prin proiectul BPL si asteapta prima de 25% sa le fie platita asa cum banca le-a promis prin contract!”, a transmis avocatul Adrian Cuculis.

Ce spune legea

„Situația disputată este legată de un control al Curții de Conturi din anul 2015, care a vizat modul în care clienții sistemului de econimisire-creditare (bauspar) au beneficiat de prima de stat.

Problemele ridicate se referă la justificarea primei de stat încasată de clienți (aspect clar reglementat de lege și în concordanță cu legislația europeană în ceea ce privește sistemul de economisire-creditare) și de faptul că minorii și persoanele în vârstă nu erau eligibile pentru prima de la stat (lucru clar permis de lege, în linie cu legislația europeană în vigoare).

Prin urmare, BCR Banca pentru Locuințe a contestat raportul Curții de Conturi, insa Banca a PIEDUT DEFINITIV procesul. Asta inseamna ca prin raportul emis de C.C cele constatate ii sunt opozabile bancii, NU si celor care aveau raportul obligational cu BANCA BCR – BPL.

Curtea de conturi a ridicat o serie de intrebari si a dat o serie de interpretari, spunem noi nefundamentate pe textul legislativ si s-a ajuns la concluzia ca –

a) Prima de la stat de 25% sa nu fie acordata persoanelor care nu fac investitii imobiliare in intelesul legii 99/2006;

b)Persoanele sub 18 ani nu ar fi trebuit sa beneficieze de aceasta prima;

c)Persoanele trecute de peste 65 de ani de asemenea NU ar fi trebuit sa beneficieze de prima de la stat.

Desi inclusiv noi apreciem ca este ilegal acest lucru, de esenta toti cei care au depus banii la BCR Banca pentru locuinte, NU AU SEMNAT UN CONTRACT CU STATUL, asa cum vom arata in documentele de mai jos, fapt pentru care OBLIGATIA de plata a primei de 25%/ FIECARE AN DE ECONOMISIRE vreme de 5 ani de zile, ii revenea EXCLUSIV bancii, banca ce urma ca pe viitor daca intampina orice fel de disputa cu statul , sa o transeze juridic, iar deponenstii sa-si poata retrage atat banii cat si dobanda de 2-3% plus prima de 25% raportat la soldul de 50000 de lei”, a scris avocatul.

Cum își pot recupera deponenții prima

„Fara exceptie, BCR a opus tuturor celor care au solicitat plata primei, decizia 17 din 2015 a Curtii de Conturi.

Din perspectiva juridica, decizia Curtii de Conturi nu are nicio inraurire in faptul ca BCR – BPL a semnat contracte de economisire si creditare cu deponentii.

Astfel, avand in vedere refuzul de plata a primelor, singura optiune ramasa este instanta de judecata.

Prin urmare, se specifica faptul ca de la momentul repartizarii clientul poate dispune de soldul economist, constituit din depunerile facute in contul de economii , dobanzile la economii si PRIMA DE STAT.

Faptul ca BCR BPL a pierdut in instanta, procesul prin care a incercat de esenta anularea deciziei 17/2015 a Curtii de Conturi , asta nu inseamna ca a disparut prin simplul raport al CC, obligatiile contractuale ale bancii.

Banca trebuia sa se asigure de la bun inceput ca programul derulat de catre statul roman in parteneriat public privat, este legal si nu incalca legislatia nationala.

Desi ICCJ s-a pronuntat nefavorabil pentru BCR – Banca pentru locuinte, asta nu inseamna ca acele contracte semnate cu deponentii raman fara efect.

Din contra, ele isi produc efectele pe mai departe iar obligatiile ce incumba din contracte sunt opozabile bancii”, a transmis Adrian Cuculis.

