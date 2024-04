Sacha Dragic, fondatorul firmei de pariuri Superbet, a pătruns pe piața media din România prin intermediul a patru investiții în proiecte noi sau deja existente pe piață.

Cele patru entități media includ agenția News.ro și portalurile online We Love Sports, New Money și Informat.ro.

Întrebat de G4Media de ce a început să investească în presă și dacă are în plan să-și extindă investițiile în domeniul mediatic, Dragic a declarat:

”Nu am ambiţii de business în presă, nu am de gând să investesc în radio sau TV şi văd această investiţie mai mult ca o încercare (nu prea reuşită până acum) de a adăuga calitate în presă. De aceea am şi consolidat toate investiţiile familiale în presă într-un mic holding cu Remus Ştefureac, partea familială fiind în proprietatea Fundaţiei Dragic, fundaţia care până astăzi s-a finanţat exclusiv din donaţiile făcute de soţia mea şi de mine, adică cu banii deja impozitaţi”.

La agenția de presă News.ro, una dintre cele mai mari din piață, Superbet deține 40% din acțiuni prin intermediul D Craig Holding SA. Acesta reprezintă cel mai mare pachet de acțiuni. Restul sunt deținute de Lazăr Nicoară (37,5%) și Ion Sorin Tatu (22,5%), conform informațiilor de la Termene.ro.

”Investițiile pe care le menționați au avut diferite cauze. Am fost întotdeauna un mare fan al presei, în special scrisă, și în special economice. Din această cauză, am fost unul dintre investitori când s-a pornit Profit.ro. De atunci s-a creat o relație între Orlando Nicoară și mine și am și ajutat la pornirea proiectului News.ro. Pentru ani de zile asta a fost doar un împrumut pe care acum 12-18 luni Orlando m-a rugat să-l convertim în acțiuni, și după ce unul dintre investitorii inițiali a dorit să se retragă, am majorat deținerea până la 40%”, a declarat Sacha Dragic pentru G4Media.