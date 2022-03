Un nor de praf saharian va lovi România! Fenomenul va afecta Europa

Meteorologii anunță că un nor de praf saharian ar putea ajunge și în țara noastră peste câteva zile, în timp ce furtunile puternice de nisip din deșertul african vor afecta cel mai mult o bună parte a țărilor europene, cu precădere cele din vestul continentului.

Presa internațională relatează că în Spania, cerul a prins deja o nuanță intensă de portocaliu în anumite regiuni din cauza valului de praf saharian.

Autoritățile spaniole i-au rugat pe cetățeni să rămână în case în cursul zilei de marți, având în vedere că atât mașinile, cât și casele și străzile din întreaga țară erau acoperite de nisip din cauza nor de praf saharian, scrie Bloomberg, are adaugă că Guvernul de la Madrid a anunțat că, în anumite părți ale țării, calitatea aerului este extrem de nefavorabilă.

Omul de știință de la Copernicus Atmosphere Monitoring Service, Mark Parrington, a notat pe pagina sa de Twitter că acest nor de praf saharian se extinde către America de Sud.

Impressive extent of #SaharanDust across the Atlantic to South America & across W Europe and Mediterranean in the @CopernicusECMWF Atmosphere Monitoring Service @ECMWF 5-day aerosol optical depth 14 March 00 UTC forecast. Data available from https://t.co/W84Bwszpqr pic.twitter.com/CfdJ30QpC4

— Mark Parrington (@m_parrington) March 14, 2022