Favipiravir, un medicament folosit în tratarea pacienților din spitale cu forme ușoare sau medii de COVID-19 va putea fi cumpărat și în România. Compania Terapia anunță aducerea pe piața românească a unei noi tranșe de 1.165.000 de tablete de FluGuard (favipiravir).

De asemenea, Terapia Cluj a început deja probele tehnologice în vederea demarării procesului de producţie pentru Favipiravir în țară. În cazul în care rezultatele vor fi bune, compania va începe să fabrice medicamentul antiviral în România, după cum informează bursa.ro.

„Terapia îşi continuă angajamentul de a lupta împotriva COVID-19. Această nouă tranşă de FluGuard, pe care compania noastră a adus-o în ţară vine în completarea altor livrări record, care până în prezent au ajutat la tratarea a peste 25.000 de mii de pacienţi COVID cu forme medii şi uşoare. În plus, am explorat posibilităţile pentru extinderea capacităţii de furnizare a acestui medicament esenţial anti-COVID şi am demarat verificarea proceselor tehnologice în vederea fabricării acestui preparat în ţară, pentru că ne dorim să putem satisface această nevoie la nivel naţional, mai ales că ne pregătim de intrarea în cel de-al treilea val pandemic”, a declarat Dr. Dragoş Damian, CEO Terapia.

Acest medicament poate fi procurat deja din farmaciile din Ungaria, pe bază de reţetă. Dacă terapia cu acest medicament se începe din timp, poate împiedica în mare măsură ca infecţia cu coronavirus să pună stăpânire pe bolnav şi acesta să ajungă în spital, declară Gyorgy Sarosi, farmacist din Ungaria.

„Consider că apariţia medicamentului în reţeaua de farmacii reprezintă o piatră de hotar în lupta împotriva epidemiei, întrucât bolnavii care sunt confirmaţi cu coronavirus pot fi trataţi mai repede cu un preparat eficient anti-coronavirus care reduce în mare măsură probabilitatea ca aceştia să ajungă ulterior în spital, sau eventual la Terapie Intensivă”, declară un farmacistul.

Ar urma să fie livrate și 200.000 de tablete de ivermectină

De asemenea, potrivit sursei citate, compania este pregătită să livreze lunar și 200.000 de mii de tablete de Ivermectină (Ivermectol), de uz uman.

În acest sens, se așteaptă din partea autorităţilor acordul privind includerea Ivermectinei în protocolul naţional standard pentru tratarea pacienţilor cu COVID-19.

Conform studiilor clinice efectuate până în prezent, tratamentul cu Ivermectină poate fi administrat pacienţilor infectaţi în oricare din stadiile bolii, preferabil imediat după debutul simptomelor, pentru prevenirea formelor grave, spitalizărilor şi deceselor.

Amintim că, săptămâna trecută, Agenţia Naţională a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale a informat, că, până în prezent, nu a primit nicio cerere de autorizare pentru desfăşurarea unui studiu clinic în care să fie investigată eficacitatea ivermectinei în prevenirea şi tratamentul infecţiei cu SARS-CoV-2.

„ANMDMR face precizarea că, până în prezent, nu a fost transmisă nicio cerere de autorizare pentru desfăşurarea unui studiu clinic în care să fie investigată ivermectina”, se arată într-un comunicat de presă al ANDMR.