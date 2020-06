Industria HoReCa locală îi îndeamnă pe români să-şi petreacă vacanţele în România în acest an. Acestui demers i se alătură acum o altă voce, care le transmite românilor că ţara noastră ar fi mult mai sigură decât Grecia în acest moment.

Este vorba despre medicul Cristian Oancea, managerul Spitalului “Victor Babeş” din Timişoara, care spune că “anul acesta e bine să ne redescoperim ţara”. El spune că riscul este mai mic în ţara noastră faţa de Grecia, Bulgaria sau Italia, ţări unde turiştii români ar putea merge în această vară.

“Tu eşti sănătos, cu familia sănătoasă, vă duceţi cu maşina în Grecia, Bulgaria, Italia. Te duci cu familia sănătos şi e riscul să vii bolnav de acolo. Încă au puţine cazuri, dar aveţi răbdare. Îţi închiriezi o vilă sau un apartament şi eşti tu cu familia, dar mergi la alimentară să cumperi produse, te duci la restaurant să mănânci, te duci la plajă. Riscul este mai mic la noi în ţară”, a declarat medicul Cristian Oancea.

“Nu cred că pentru o săptămână sau două merită riscul ăsta”

Managerul Spitalului “Victor Babeş” din Timişoara spune că nu este intenţia lui să supere pe nimeni, dar industria HoReCa din România este mult mai riguroasă decât cea din Grecia, iar turiştii care vor merge acolo în acest an se expun unor riscuri foarte mari.

“Industria HoReCa la noi e mult mai riguroasă. Am fost şi eu în Grecia de multe ori şi cunosc HoReCa din Grecia, şi există riscul să te întorci bolnav de acolo. Nu cred că pentru o săptămână sau două merită riscul ăsta, când avem o ţară frumoasă şi la noi.

Pot să se supere (agenţii de turism – n.red.). Nu vreau să bucur sau să supăr pe cineva. Eu ţin cu pacienţii, pentru că am fost la căpătâiul lor şi am văzut cu satisfacţie şi vindecaţi, dar am văzut şi decedând. Nu mă interesează să supăr, eu vreau să spun realitatea şi ce am văzut cu ochii mei”, explică Cristian Oancea, potrivit Opinia Timişoarei.