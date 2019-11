Lucrările de reabilitare a variantei de ocolire a municipiului Slatina au început miercuri, a anunţat primarul municipiului Slatina, Emil Moţ, care a precizat că varianta ocolitoare va fi reabilitată pe o lungime de aproape 4,5 kilometri, respectiv pe străzile Piteşti, Oituz şi Bulevardul Constantin Brâncoveanu.

Emil Moţ a subliniat că reabilitarea variantei Oituz este cel mai mare proiect de infrastructură derulat până în prezent în municipiul Slatina, iar valoarea contractului este de 35,6 milioane lei fără TVA.

”Una dintre marile probleme ale municipiului Slatina o reprezintă varianta ocolitoare a municipiului, varianta Oituz, adică tot ceea ce înseamnă intrarea de pe strada Piteşti, varianta Oituz propriu-zisă, panta şi ieşirea spre podul peste Olt, bulevardul Constantin Brâncoveanu. Am făcut un studiu de fezabilitate, am făcut nişte proceduri de licitaţie care au durat şi după doi ani de zile am reuşit, în vara acestui an, sa semnăm contractul de lucrări. Iar astăzi, după trei luni de proiectare, am început lucrările pentru reabilitarea variantei Oituz, (…) cel mai mare proiect de infrastructură, până în acest moment, al municipiului Slatina”, a spus Emil Moţ.

Primarul a menţionat că proiectul are o durată de implementare de 18 luni, inclusiv cele trei luni pentru proiectarea lucrărilor şi va însemna reabilitarea străzii pe o lungime de 4.450 de metri, reabilitarea zidului de sprijin din zona pantei de pe strada Oituz, amplasarea a două pasarele pietonale, înlocuirea corpurilor de iluminat existente cu unele cu LED, schimbarea semafoarelor din zona Catedralei.

”Lucrările vor fi foarte complexe, se va schimba absolut tot, se va săpa la 90 de centimetri, se va schimba absolut toată infrastructura, pe varianta Oituz vom avea lucrări de reabilitare zid de sprijin, de piloni foraţi, pentru că acolo dealul este destul de instabil, vom amplasa şi două pasarele pietonale, una pe strada Oituz şi una pe strada Piteşti, semafoarele de Catedrală vor fi schimbate, vom înlocui sistemul de iluminat public şi 185 de noi corpuri de iluminat cu LED vor fi amplasate pe acest sector de drum”, a explicat Emil Moţ.

Primarul municipiului Slatina a anunţat că lucrări de reabilitare, construcţie sau supralărgire a unor artere rutiere vor avea loc începând din acest an sau în unele cazuri din primăvara viitoare pe toate străzile de intrare în localitate. Anul viitor ar urma să înceapă construcţia a două noi străzi, unda dinspre comuna Milcov, cu o lungime de 1,6 kilometri şi alta de la intrarea dinspre Piteşti până la cea dinspre comuna Brebeni, cu o lungime de 5,6 kilometri, ultima urmând să preia traficul greu spre şi dinspre platforma industrială.

Te-ar putea interesa și: