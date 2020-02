După mai bine de două ore de cântat, artistul s-a oprit brusc, s-a aplecat deasupra pianului și a izbucnit în lacrimi. Copleșit de emoții și vizibil afectat, acesta a părăsit scena în aplauzele spectatorilor.

„Am cântat cu toată inima, până ce vocea nu m-a mai ajutat. Sunt dezamăgit, foarte tulburat și supărat. Am dat tot ce aveam. Multumesc pentru sprijinul vostru extraordinar și pentru toată dragostea pe care mi-ați arătat-o tot timpul spectacolului din seara aceasta. Vă sunt recunoscător pentru totdeauna. Cu dragoste, Elton”, a scris Elton John pe pagina sa de Instagram.

Pe rețelele sociale, spectatorii și-au exprimat simpatia pentru artist, care rămâne unul dintre cei mai solicitați din lume pentru a susține spectacole live.

În 2018, Elton John a anunțat că nu va mai face turnee și va acorda prioritate familiei. Însă a promis că își va lua adio de la fani printr-o serie de 300 de spectacole pe care le va susține pe parcursul a trei ani. Nu se știe dacă boala lui Elton John va afecta calendarul acestor concerte. Vedeta ar trebui să mai aibă spectacole marți și joi, tot la Auckland.

Înainte de recitalul din Auckland, artistul anunțase că a fost diagnosticat – chiar duminică – cu o formă de pneumonie pe care a dus-o pe picioare, însă a promis că se va strădui să fie la înălțime. La un moment dat, la jumătatea concertului, a fost consultat de un medic și, în ciuda bolii, a reușit să cânte clasicele și îndrăgitele sale melodii „Candle in the Wind” and „All the Girls Love Alice”. Însă în cele din urmă, nu a putut să parcurgă tot playlist-ul, vocea cedându-i în timp ce încerca să cânte „Daniel”.

John s-a născut Reginald Kenneth Dwight pe 25 martie 1947 şi a avut peste 50 de melodii Top 40, șapte albume consecutive pe locul 1 în topurile din Statele Unite, 56 de melodii Top 40, 16 melodii Top 10, patru melodii numărul 2 și nouă melodii numărul 1. A câștigat cinci premii Grammy, un premiu Tony, iar pentru muzică de film The Lion King/Regele Leu a primit în 1995 premiul Oscar și un Glob de Aur. În 2004, revista Rolling Stone l-a poziționat pe locul 49 în Top 100 cei mai buni artiști din istorie.

John a fost inclus în Rock and Roll Hall of Fame în 1994. S-a implicat intens în lupta contra SIDA începând cu sfârșitul anilor 1980 și a fost numit cavaler în 1998. S-a căsătorit cu David Furnish pe 21 decembrie 2005 și continuă să fie un apărător al comunității LGBT. În 2008, revista Billboard l-a numit cel mai de succes artist masculin din istorie în The Billboard Hot 100 Top All-Time Artists și pe locul trei la general (după The Beatles și Madonna). Melodia sa Candle in the Wind 1997 a fost vândută în peste 37 de milioane de exemplare, fiind cea mai bine vândută melodie din istorie.

