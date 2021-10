Un înalt oficial din Slovacia, acuzat oficial de implicare într-un caz de mită

În urma acuzațiilor respective, Kazimir a declarat că neagă acuzaţiile şi se va apăra, conform informațiilor transmise de reuters.com

„Nu mă simt vinovat de nicio ilegalitate. Faptele descrise în rezoluţie nu sunt adevărate şi argumentele nu sunt susţinute de dovezi. Nu am nicio informaţie şi nici nu am cunoştinţă să fi încălcat legea şi nu am avut niciun interes să influenţeze vreo procedură”, a reacționat Peter Kazimir.

A fost ministru de Finanţe în 2019

Amintim că Peter Kazimir a fost ministru de Finanţe în 2019, înainte de a deveni şeful băncii centrale. Totodată, banca centrală a Slovaciei a refuzat să ofere informații suplimentare, în timp ce guvernul slovac nu a răspuns imediat la o cerere de comentarii. Mai mult, Banca Centrală Europeană (BCE) a refuzat să comenteze.

Potrivit celor scrise de aktuality.sk, Peter Kazimir a fost acuzat într-un caz legat de o presupusă mită pentru fostul şef al administraţiei fiscale din ţară, care a fost acuzat în mai multe cazuri şi cooperează acum cu anchetatorii.

În acest context, avocatul lui Kazimir, Ondrej Mularcik, a confirmat telefonic pentru sursa menționată că guvernatorul a fost acuzat de luare de mită şi va face apel la decizie. Acesta a spus că Kazimir a fost acuzat de o faptă cu cea mai mică gravitate din codul penal al Slovaciei, care se pedepseşte cu până la cinci ani de închisoare.

Totodată, site-ul slovac de ştiri slovac a declarat că Peter Kazimir a fost acuzat că a jucat rolul de „curier” care a adus şefului serviciului fiscal o mită de aproximativ 50.000 de euro, legată de proceduri fiscale nespecificate.

Peter Kazimir a fost ministru de Finanţe, desemnat de partidul de stânga SMER, în anii 2012-2019, înainte de a prelua mandatul de şase ani la conducerea băncii centrale.