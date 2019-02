Comitetul Executiv al PSD a decis nominalizarea lui Daniel Suciu ca vicepremier şi ministru al Dezvoltării şi a lui Răzvan Cuc la Ministerul Transporturilor. Ședinţa a fost una cu scântei, liderul PSD de Vrancea Marian Oprişan aducând acuzaţii dure la adresa lui Liviu Dragnea. Oprişan a fost nemulţumit de nominalizarea lui Cuc la Transporturi. Marian Oprişan, a declarat după CEx al PSD că, de când a ajuns la Bucureşti, Liviu Dragnea s-a metamorfozat şi se crede „din când stăpân al partidului”. Pe de altă parte însă, el a spus că Dragnea, „deşi mai greşeşte din când în când, e băiat bun”. ”PSD şi ALDE au majoritate. S-a considerat că e mai rapid propunerea făcută de premierul Viorica Dăncilă. Ce am avut de spus am spus în interior. În 2019 se finalizează şi mandatul lui Dragnea, şi mandatul conducerii partidului şi trebuie făcut un Congres. Mai greşeşete şi el din când în când, dar e băiat bun. Noi despre restructurarea guvernului am mai vorbit. Restructurarea Guvernului era propice. Programul de guvernare e în parametrii optimi. O felicit pe doamna premier că a rezistat la înjurături. Răzvan Cuc a muncit mult la Transporturi, atunci el şi-a dat demisia, a fost supărat. Asta e formula care s-a adoptat, aşa au votat colegii mei. Eu nu m-am opus. Eu am înfiinţat PSD. Am o relaţie principială cu Liviu Dragnea, instituţională. Dragnea, de când a ajuns la Bucureşti, s-a metamorfozat, cu anumite valenţe. Mai face şi el, din când în când, pe stăpânul partidului. PSD şi CEX funcţionează foarte bine pentru că suntem un partid viu, dacă nu am fi, nu am putea merge mai departe.”, a spus Marian Oprişan.