Temperaturile vor scădea până la -15 grade Celsius în această săptămână

Președintele Autorității Naționale de Meteorologie (ANM), Elena Mateescu, a anunțat că, săptămâna aceasta, mercurul din termometre va coborâ până la -15 grade Celsius în unele zone din România. În București, de exemplu, temperaturile medii vor fi de -7 grade Celsius. Potrivit Elenei Mateescu, cantitatea de precipitații sub formă de ninsoare va crește în următoarea săptămână.

„Acest acest ciclon polar e posibil să mai aducă aceste căderi masive de zăpadă, cum am văzut în acest weekend. Dacă nu în săptămâna asta, atunci într-una dintre săptămânile următoare. Urmărim cu atenție ce se întâmplă în weekend-ul viitor. Dacă vorbim de marți, miercuri și joi, de creșterea valorilor de temperaturi, în special în partea de sud a țării, unde este posibil, mai ales în sudul extrem, să înregistrăm temperaturi între 8 până la 10 grade Celsius, valori peste ceea ce ar fi normal pentru această perioadă. Așa cum arată informațiile la acest moment, este posibil ca sâmbătă, duminică și mai ales debutul următoarei săptămâni să aducă primele temperaturi cele mai coborâte”, a anunțat, duminică, Elena Mateescu.

„În această săptămână în zonele depresionare, minimele vor fi unele foarte coborâte, așa cum arată estimările la acest moment, și este posibil să consemnăm chiar valori sub -15 grade Celsius în timp ce în zonele mai joase de relief din intracarpatic chiar valori sub -8 grade Celsius. Ceea ce înseamnă valori ușor mai coborâte în această parte a țării. Inclusiv în Capitală este posibil să consemnăm, la debutul următoarei săptămâni, valori sub -7 -6 grade Celsius noaptea. Chiar și valorile maximelor pe parcursul zilei nu vor fi unele foarte ridicate”, a adăugat șefa Autorității Naționale de Meteorologie (ANM), potrivit Antena 3 CNN.

Prognoza meteo ANM pentru următoarele patru săptămâni

Între 30 ianuarie și 6 februarie, temperaturile medii vor fi apropiate de valorile termice normale pentru începutul lunii februarie, posibil ușor mai ridicate în regiunile extracarpatice și ușor mai coborâte la munte. Cantitățile de precipitații vor fi ușor excedentare în zonele montane, iar în rest vor fi apropiate de cele normale pentru această perioadă din an.

Între 6 februarie și 13 februarie, temperaturile medii vor fi apropiate valorile termice normale pentru această perioadă din an în România. Regimul pluviometric va fi deficitar în jumătatea sudvestică a țării, iar în rest va fi apropiat de cel normal pentru acest interval de timp.

Între 13 februarie și 20 februarie, temperaturile medii se vor situa în jurul valorilor termice specifice pentru această săptămână pe întreg teritoriul țării. Cantitățile de precipitații vor fi apropiate de cele normale pentru această perioadă din an, potrivit Administrației Naționale de Meteorologie (ANM).