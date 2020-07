Într-un mesaj postat pe pagina sa de socializare, liderul PLUS, europarlamentarul Dacian Cioloş, afirmă că este de acord cu afirmaţia făcută joi de către preşedintele Iohannis, potrivit căreia coronavirusului nu are culoare politică. Însă incompetenţa are culoare politică şi domină cele două partide care fac jocurile în Guvern şi în Parlament, PNL şi PSD, spune Cioloş.

“Sunt perfect de acord cu președintele Iohannis că virusul nu are culoare politică. Dar haideți să spunem adevărul: incompetența are culoare politică și este marcă înregistrată a celor două partide care fac jocurile în parlament și în guvern în clipa de față”, scrie Dacian Cioloş pe pagina sa de Facebook.

“Știam că vine valul doi, (…) știam că lucrurile pot scăpa de sub control”

El afirmă că se ştia că lucrurile vor scăpa de sub control, iar cifrele de astăzi vin să confirme temerile acestea. Cioloş indică şi vinovaţii: cei care de 30 de ani alternează la putere.

“Știam că vine valul doi, știam că avem probleme de testare, știam că lucrurile pot scăpa de sub control. Iată că astăzi avem și cifre pentru a confirma temerile noastre. Vinovații sunt cei care de 30 de ani alternează la putere și nu au pregătit aparatul administrativ și societatea pentru momentele de criză”, mai spune liderul PLUS în mesajul său.

Dacian Ciolos atrage atenţia că, în acest ritm, în România nu se va schimba nimic în bine. Iar în această situaţie critică la nivel internaţional, Parlamentul şi Guvernul României se joacă de-a politica, iar asta înseamnă o adevărată dramă la nivelul cetăţenilor, mai spune acesta.

“În ritmul acesta, cu voturi suficiente pentru a guverna încă 30 de ani, România va fi la fel. Nu se va schimba nimic în bine. Responsabilitățile trebuie asumate fără nicio ezitare. Într-o situație de criză internațională, în care o planetă întreagă își numără morții și încearcă să găsească soluții medicale, Parlamentul și Guvernul României se joacă de-a politica, spre rușinea lor și drama cetățenilor”, îşi încheie Dacian Cioloş mesajul postat joi pe Facebook.