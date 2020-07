Victor Ponta a dat de pământ cu Ludovic Orban, pe care îl acuză de minciună și impostură. Furia liderul Pro Romania pornește de la Legea carantinei și a izolării. Senatorii din Comisia Juridică vor relua luni dezbaterile asupra proiectului de lege privind carantinarea şi izolarea, după ce, sâmbătă, parlamentarii PSD au cerut amânarea discuţiilor.

„M-am saturat de acest MASCARICI mincinos si ticalos / si cred ca s-au saturat toti romanii!!!

Lucovid – Impostor nesimtit ! Intra pe WEB siteul Camerei Deputatilor si o sa vezi ca Legea ta penibila si idioata a fost votata de PSD si PNL ( fara sa o citeasca cineva) / deputatii PRO Romania au votat IMPOTRIVA ( iar ALDE nu mai exista in Camera impstorule)!!!

Cand minti si aberezi 🥵 non stop si cu atata nesimtire nu ai cum sa conduci Romania in momente atat de dificile !!! Absolut normal ca nimeni nu te mai crede – nimeni nu mai respecta indicatiile tale mincinoase! Chiar nu intelegi? Sau obrazul tau este mai gros decat soriciul?

Acest mascarici sinistru trebuie oprit!

Suntem PRO Romania si tinem doar cu Romania!”, a scris pe Facebook, Victor Ponta.

De altfel, Victor Ponta a declarat anterior că deputaţii Pro România au fost singurii care au împotriva legii privind carantinarea pe motiv că „încalcă drepturi fundamentale”. Fostul premier susţine că e convins că legea va fi promulgată şi acuză o înţelegere între PSD şi PNL pe motiv că au votat actul normativ „noaptea ca hoţii”.

„Vreau să înţelegeţi că toţi deputaţii PSD, PNL, PMP au votat o lege de care habar n-au ce scrie. N-au avut când să o citească. Sunt 33 de pagini!

Noi am fost consecvenţi. Ceea ce am spus am şi făcut. Am votat împotriva unei legi care încalcă drepturi fundamentale, care vorbeşte de suspiciune rezonabilă că eşti bolnav de COVID, exact ca în Codul Penal. E o lege care va fi inaplicabilă din cauza prevederilor sale”, a spus fostul premier.

