Marți, europarlamentarul Corina Crețu, preşedinte al Consiliului Naţional al Pro România, și-a anunțat demisia din acest partid. În opinia sa, colaborarea cu AUR este ”o decizie greşită”.

„Cu regret, am hotărât astăzi să demisionez din Pro România”, a scris aceasta pe Facebook.

Corina Crețu consideră că ”sprijinirea populismului, a ultra-naţionalismului şi a anti-europenismului reprezintă, cel mai mare pericol pentru România şi pentru generaţiile care vin”.

„De aceea, colaborarea dintre PRO România şi AUR este o decizie greşită – pentru partid, pentru oamenii care au crezut în acest proiect politic şi, în definitiv, pentru ţară. Este o decizie pe care nu o pot gira, motiv pentru care am hotărât astăzi să demisionez din PRO România.

Îmi pare rău ca, în ciuda apelurilor repetate ale Preşedintelui PRO-Romania şi ale mele, nu am reuşit o formă de colaborare cu PSD. În aceste condiţii, am militat pentru participarea pe cont propriu a PRO România în alegeri, decizie care a fost şi adoptată în cadrul ultimului Congres PRO România. În ceea ce mă priveşte, am fost şi rămân o social-democrată convinsă”, a adăugat ea.