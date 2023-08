Este vorba despre artistul american Magoo, pe numele real Melvin Barcliff, care s-a stins din viață la vârsta de 50 de ani. Tragica veste a fost confirmată de artistul Digital Black într-o postare realizată pe pagina sa de Instagram.

Artistul s-a stins din viață la vârsta de 50 de ani

Digital Black a scris că nu îi vine să creadă și că nu era pregătit pentru o asemenea lovitură. Acesta și-a însoțit mesajul cu un cover al albumului „Welcome To Our World” din 1997 al lui Magoo și al lui Timbaland.

„Nici măcar nu știu cum să spun ceva în acest moment, am pierdut 3 prieteni în decurs de o lună. Acest tip, întotdeauna m-a sprijinit… îmi vei lipsi Maganooo că așa îi spuneam noi. Unul dintre cei mai buni dintotdeauna în ochii mei, știu că nu am vorbit mult, dar dragostea a fost și va fi mereu acolo fratele meu”, a spus cântărețul Ginuwine, conform TMZ.

Nu a fost dezvăluită cauza morții și nici detalii despre circumstanțele în care a survenit

Potrivit sursei menționate, nu a fost dezvăluită cauza morții și nici detalii despre circumstanțele în care a survenit. Mulți dintre prietenii săi celebri au accesat rețelele de socializare pentru a-și împărtăși condoleanțele.

„La naiba, odihnește-te în ceruri”, a transmis muzicianul ORyan Omri Browner.

„A fost un tip atât de bun”, a spus rapperul Mr. Dalvin.

Sursa menționată subliniază că Timbaland nu a vorbit încă despre moartea fostului său partener.

Magoo s-a născut pe 12 iulie 1973 în Norfolk, Virginia. Numele său real era Melvin Barcliff. A fost un celebru rapper și scriitor al cărui nume a fost în trend în lumea muzicii hip-hop.

De asemenea, a fost recunoscut duo-ului muzical Timbaland & Magoo. Ei au format acest duo muzical în 1989, când s-au întâlnit pentru prima dată când erau adolescenți. În 2001, au lansat primul lor album muzical „Welcomed to Our World”. Mai apoi, în 2003, au lansat un alt album numit „Indecent Proposal and Under Construction”.

Magoo și-a început călătoria în muzică la vârsta de 17 ani. Vestea morții lui Melvin Barcliff a fost unul dintre cele mai căutate subiecte de când a fost anunțată dispariția sa pe rețelele de socializare, potrivit informațiilor publicate de presa din SUA.