”Este infiorator. Trebuie sa aflam toate detaliile. Dansul nu a ales intamplator sa faca dezvaluirea. Cumva a lasat sa se inteleaga ca ar fi vorba despre domnul George Soros. E genul de stire care opreste Bursa, domnilor! Si anume, marele miliardar, unul dintre vulturii Burselor Mondiale, a incercat sa il asasineze pe un lider politic in Europa de Est, intr-o tara membra NATO. Este genul de informatie care opreste Bursa. Cu asta incepe investigatia cu SUA. Noi nu avem nicio putere asupra lui George Soros, dar Statele Unite au. Ne ducem intr-o zona restanta si in acelasi timp ingrijoratoare. Din cauza aceasta trebuie sa aflam cat mai multe detalii. Trebuie intrebat si la FBI daca investigheaza acest caz”, a declarat Chirieac la Romania TV.

Liviu Dragnea infirmă că George Soros ar fi plănuit asasinarea sa

Deşi marţi seara lăsa să se înţeleagă că George Soros ar sta în spatele tentativei, Dragnea a vrut să clarifice, miercuri, că nu îl bănuieşte pe miliardarul american de o implicare.

"Ca să nu existe nicio confuzie, chiar dacă am o părere foarte proastă despre acest om (n.r, Soros), nu cred că are o implicare în această chestiune. (...) Un prieten străin mi-a spus că acei patru indivizi au avut această misiune, iar cele două maşini nu aveau numere de înmatriculare. Nu vreau să îl implic mai mult, atâta timp cât nu am făcut nicio sesizare. Important este că de atunci nu s-a mai întâmplat aşa ceva," a declarat Dragnea.