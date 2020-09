Mai precis, este vorba despre Alexandru Arșinel, actorul în vârstă de 81 de ani care a decis să-și ajute fiul cel mic. Acesta are o afacere în domeniul agricol care merge ca pe roate. Chiar dacă s-a confruntat cu probleme de sănătate, actorul nu s-a dat înlături și a stat în spatele tarabei de unde i-a servit pe clienți.

Jurnaliștii de la click.ro, l-au surprins pe acesta în timp ce descărca din mașină câteva lădițe cu legume proaspete pe care ulterior le-a vândut.

“Îmi place să fac asta pentru că îmi place să fiu printre oameni, să-i văd cum se uită la produse, cum negociază…

Legumele sunt excelente, eu toată vara numai de la fiul meu am mâncat. Îmi aducea prospături cu lădiţele la Sinaia, acolo unde am stat izolat cu soţia mea.

Am avut noroc că s-a apucat de treaba asta pe care o face cu o pasiune extraordinară şi toată vara am profitat de producţia lui. Am mâncat bio, dar m-am şi îngrăşat «bio» în izolare. Nu mult, vreo 3 kilograme”, a mărturisit Alexandru Arşinel.

Potrivit sursei anterior citate, prețurile nu sunt nici mari, nici mici: kilogramul de roşii 6 lei, cel de ardei kapia în mai multe culori 10 lei, guliile 6 lei, iar sucul de roşii 15 lei litrul.

Ce venituri are Alexandru Arșinel

Potrivit declarației sale de avere din 2018, îndrăgitul actor a încasat 90.733 lei ca manager la Teatrul de revistă, 86.229 de lei din drepturi de autor, 33.720 de lei ca indemnizaţie de revoluţionar şi 58.116 lei pensie.

La aceste sume se adaugă 6.125 de lei, bani pe care îi primește în calitate de îngrijitor al soției imobilizate, cu handicap gradul 2. În urmă cu trei ani, Maria a căzut pe scări în cap, iar acum nu își poate mișca decât mâna dreaptă. În total, Arşinel a câştigat 22.399 lei, adică, aproximativ 4.800 de euro pe lună.

Pentru că nu se poate descurca singură, Alexandru Arșinel este cel care o îngrijește, iar pentru asta primește lunar suma de 15.141 lei.