Un actor american a aflat că are cancer după ce s-a simțit rău săptămâna trecută. Este vorba despre Dustin Diamond, cunoscut din serialul ”Salvați de clopoțel” (”Saved by the Bell”).

Cunoscutul actor, în vârstă de 44 de ani, a avut nevoie de spitalizare. Acesta l-a interpretat pe Samuel “Screech” Powers în popularul serial din anii 1990.

Nu se cunoaște severitatea bolii

Agentul cunoscutului actor, Roger Paul, a declarat că nu se știe cât de severă este boala. Actorul așteaptă acum detalii de la medici, arată BBC.

“Vom şti cât de severă este boala după ce vor fi făcute testele”, a spus Paul, adăugând că aşteaptă rezultatele săptămâna viitoare.

Săptămâna trecută, actorul a acuzat dureri de corp și o stare generală de indispoziție. Tot atunci, reprezentantul actorului a declarat că acesta este supus la mai multe analize.

Un actor de succes, cu suișuri și coborâșuri

Serialul “Saved by the Bell” a avut patru sezoane, din 1989 până în 1993, şi urmărea povestea unui grup de prieteni la liceu şi pe directorul lor.

Diamond şi-a reluat rolul în continuările “Saved by the Bell: The New Class” şi “Saved by the Bell: The College Years” Dar nu a mai apărut în recentul serial. El a fost concurent la Celebrity Big Brother în 2013.

De asemenea, Diamond a fost singurul membru al distribuţiei originale care nu a fost chemat la reuniunea distribuţiei de anul trecut prin intermediul platformei Peacock.

La scurt timp după încheierea acestui serial, viaţa sa personală a fost marcată de suişuri şi coborâşuri.

Mai exact, în anul 2015, actorul a fost condamnat la patru ani de închisoare pentru o altercaţie survenită la Wisconsin, fiind acuzat de înjunghiere. Cu cinci ani în urmă el s-a confruntat cu dificultăţi pentru achitarea unei ipoteci.