Poliția Națională din Spania a arestat un băiat în vârstă de 14 ani, de naționalitate română, presupus autor al unei serii de jafuri în localiatatea Palma de Son Cladera.

Un locuitor din Palma de Son Cladera a alarmat poliția, după ce, marți seara, a văzut că pe balconul casei sale se afla un tânăr. La sosire, polițiștii s-au întâlnit cu victima, care a povestit că s-a trezit în toiul nopții, după ce a auzit lătratul câinelui. Victima s-a uitat pe geam și a observat cum cineva încerca să intre în casă. Când l-a surprins pe băiat, acesta a sărit de pe balcon și a fugit, relatează ultimahora.es.

Poliția a efectuat mai multe cercetări în zonă și, după descrierea oferită de victimă, l-a depistat pe tânăr, care se ascunsese între două mașini. Acesta s-a dovedit a fi un băiat de 14 ani, de naționalitate română. Anchetatorii poliției naționale au preluat ancheta și i-au imputat tânărului român alte cinci jafuri, comise în diferite case din Son Cladera în a doua jumătate a lunii trecute. În urma interogatoriului, polițiștii au aflat că băiatul care a comis jafurile fugise din casa bunicii sale, unde locuiește.

Jaf ca în filme în România

Și în România o familie a fost victima unui jaf ca în filme. Întâmplarea a avut loc într-o casă din Bucium, România. O întreagă familie a trăit într-o adevărată teroare când s-a trezit că peste ea, în casă, au dat buzna trei bărbați. Aceștia s-au bazat pe faptul că purtau cagule și că nu vor putea fi identificați foarte ușor. Oamenii legii le-au făcut însă o supriză neplăcută și i-au identificat, iar acum tâlharii riscă ani grei de închisoare. Mai ales că ceea ce au făcut în casa familiei jefuite întrece orice imaginație

Unul dintre hoți este un infractor notoriu, cu şase condamnări cu închisoare la activ. Ceilalți doi s-ar fi ocupat cu traficul cu ţigări de contrabandă. Alin Ionuţ Agrigoroaie mai are şase condamnări pentru infracţiuni. Are două pedepse cu suspendare de câte 3 şi 6 luni, pentru infracţiuni silvice, din 2006. Mai are o pedeapsă de 1 an pentru violare de domiciliu şi una de 3 luni pentru lovire şi alte violenţe, din 2007, cu suspendare. Din 2015, individul are 1 an şi 3 luni pentru conducere sub influenţa alcoolului şi 1 an şi 5 luni pentru furt calificat, pedepse contopite şi stabilite cu suspendare.

Jaful ar fi avut drept scop recuperarea unei datorii sau acţionarea în urma unui pont.

