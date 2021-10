Lovitură dură pentru preşedintele Klaus Iohannis! O importantă voce din spaţiul public e gata să returneze medalia primită de la şeful statului, în semn de protest faţă de acesta.

“Am tot spus că omul are dreptul la a doua șansă. (…) Bine că i se termină mandatul”

Este vorba despre scriitorul Radu Paraschivescu, decorat în 2020 cu Ordinul Meritul Cultural în grad de Cavaler, categoria A „Literatura“.

Invitat la DigiFM, Paraschivescu a recunoscut că l-a votat pe Klaus Iohannis de două ori, însă acum se gândeşte foarte serios să returneze decoraţia primită de la Administraţia Prezidenţială: “Nu trebuie să mai țin obiectul acela la mine în casă”.

„Eu l-am votat pe Klaus Iohannis de două ori. Bine că i se termină mandatul. (…)

Vreau s-o dau înapoi (decoraţia – n.red.). E pur și simplu o atitudine pe care simt că trebuie să o am. Simt că e un gest pe care trebuie să îl fac pentru că, după părerea mea, nu trebuie să mai țin obiectul acela la mine în casă.

M-a supărat pentru că l-am creditat prin vot. Și nu doar prin vot. Și am spus că lucrurile pe care le face sunt lucruri bune. Chiar au fost, până la un punct.

M-am făcut că uit, deși nu am uitat, că el e fostul viitor premier al USL-ului, premierul GRIVCO, încârdășit cu Dan Voiculescu, cu Victor Ponta și alți domni de bine. Și am tot spus că omul are dreptul la a doua șansă și ca va fi un om reformat din punct de vedere moral și va conduce bine lucrurile.

Povestea pe care domnia sa, împreună cu clasa politică, o arată de câteva luni încoace mă face să iau în calcul foarte serios restituirea decorației”, a declarat Radu Paraschivescu, potrivit digifm.ro.

Umilinţă pentru Iohannis: „Nu știi tu, profesor de fizică, regula de trei simplă? Nu poți să faci calculele astea elementare?”

Radu Paraschivescu explică şi ce l-a deranjat extrem de tare în ultimele zile la preşedintele Iohannis: „jocul politicianist” privind desemnarea unui noi premier, după moţiunea de cenzură îndreptată asupra lui Florin Cîţu, precum şi faptul că nu şi-a schimbat atitudinea şi discursul după ce România a ajuns la peste 500 de morţi pe zi din cauza COVID-19.

„Tu când vezi că îți mor 500 și ceva de oameni, nu știi tu, profesor de fizică, regula de trei simplă?”, a spus, revoltat, Radu Paraschivescu, arătând că preşedintele Iohannis trebuia să înţeleagă imediat că stam mai rău decât Italia acum un an şi jumătate.

„Clasa asta politică pe care o avem acum este atrofiată moral și tratează fix în funcție de agenda ei tot ce se întâmplă. Așa am ajuns în situația unor tergiversări nepermise. Așa am ajuns să avem consultări peste consultări plasate peste câteva zile, peste o săptămână. Așa am ajuns cu o încercare de guvern sortită eșecului încă din capul locului.

Totul făcând parte tot dintr-un joc politicianist. Împingi un om să încerce să formeze un Guvern. Omul ăla, care m-aș fi așteptat să fie mai puțin naiv, acceptă pentru că alții nu sunt. Și folosește toate cele 10 zile. Asta este de neiertat. Eu am votat cu USR. Este de neiertat să faci așa ceva pe seama sănătății românilor.

Și vine un președinte la care mă așteptam să își schimbe discursul. Și mă așteptam să aibă o formă de reacție cât de cât rapidă. Tu când vezi că îți mor 500 și ceva de oameni, nu știi tu, profesor de fizică, regula de trei simplă? Nu știi că 574 de morți, la o populație de 18 milioane, cu vaccinul la dispoziție, înseamnă mult, mult, mult mai rău decât Italia acum un an jumate fără vaccin?

Nu poți să faci calculele astea elementare? Te lași atras în toate jocurile astea de-a uite premierul, nu-i premierul, accepți ca PNL-ul să îți vină la consultări fără un premier, cu o foaie albă, în așa fel încât tu să poți să faci a doua propunere cu același nume de premier? Accepți toate mizeriile astea și te numești președinte?”, a mai afirmat scriitorul.