Muncitorii sezonieri români fac istorie în Germania, acolo unde legislația muncii urma să fie schimbată în urma protestelor pornite de românii care lucrau în condiții greu de imaginat în abatoare și ferme. Situația, însă, pare că nu s-a schimbat foarte tare. În continuare, muncitorii români și bulgari sunt tratați precum „sclavii” într-un abator din această țară. Ei sunt exploatați chiar și 13 ore pe zi, deși sunt plătiți doar pentru opt ore de muncă. Nu au voie să meargă la toaletă, să mănânce sau să bea apă, decât în pauze foarte scurte.

Detalii cutremurătoare pe acest subiect au fost dezvăluite într-un documentar difuzat la SAT 1. Jurnalista Jana Bernhard a relatat cum a trimis sub acoperire un muncitor bulgar cu două diplome universitare, să vadă care sunt condițiile de muncă în abatorul deținut de miliardarul Clemens Tönnies, conform Novinite.com. Abatorul a devenit celebru în 2020, când s-a confruntat cu cea mai mare infecție cu coronavirus în masă – peste 2.000 de angajați.

„Am lucrat doi ani în abatoarele Tönnies și rar terminam după cele opt ore stabilite prin contract. În cele mai multe cazuri, lucram 12-13 ore. Am trecut orele suplimentare în pontaj, dar până la urmă acest lucru nu s-a reflectat în salariu”, a spus un român, pentru Deutsche Welle, în iunie 2020.

Locuiesc 8-10 sau mai multe persoane într-un apartament

Oamenii sunt nevoiți să locuiască cu 8-10 sau mai multe persoane într-un apartament și fiecare este obligat să plătească 200 de euro chirie lunară. Imobilele sunt aparțin unor firme care au legătură cu proprietarul abatorului, iar chiria este de două și chiar trei ori mai mare decât în prețurile practicate în acea zonă.

„Era foarte frig și umezeală, benzile transportoare se mișcau foarte repede. În apartamentul nostru comun noaptea, mi-am auzit colegii plângând – din cauza durerii severe și a mâinilor umflate. Dar ne-am încurajat unul pe altul. Ne-am spus: „Așteaptă!””, a mai povestit muncitorul.

Atunci proprietarul abatorului, Tönnies, și-a cerut scuze presei germane.

Echipa Janei Bernhard de la „SAT 1” a decis să verifice dacă proprietarul va schimba cu adevărat condițiile de lucru din abatoarele sale.

Este interzis să mergi la toaletă, să mănânci sau să bei apă

Femeia care lucrează sub acoperire pentru ancheta jurnalistică – Milena -, se confruntă cu reguli de coșmar stabilite în contractele de muncă. Este interzis să mergi la toaletă, este interzis să mănânci sau să bei apă pe holuri. Acest lucru este permis doar în pauzele scurte.

„Ne-am întâlnit cu oameni care au slăbit peste 20 kilograme în scurt timp pentru că nu au avut ocazia să mănânce. Toate acestea sunt scrise în contractul de muncă. Este legal, dar este inuman”, a spus ea. Un medic care lucrează la serviciul de ambulanță spune în ancheta „SAT 1” că un muncitor s-a spânzurat. „Este ca şi când ar fi oameni de mâna a doua, oameni buni de aruncat, ce sunt pur şi simplu înlocuiţi cu următorii de îndată ce nu mai au valoare”, a spus jurnalistul german.

Echipa TV au mers la fața locului și s-a întâlnit cu muncitori bulgari și români, dar acestora le-a fost frică să vorbească. „Ignoranța și barierele lingvistice ale acestor oameni sunt folosite abuziv în mod sistematic, astfel încât compania să poată câștiga mai mult în numele lor”, a spus Bernhard.

S-a încercat împiedicarea documentarului

Ei fac o muncă pe care un german nu ar fi de acord să o facă niciodată, a comentat Milena. Ea explică că are două diplome universitare în Bulgaria, dar „în țara mea, nu am nicio șansă să lucrez în specialitatea pe care am studiat-o”. Bernhard vede același motiv pentru exploatarea oamenilor educați din ambele țări balcanice. „În mass-media, viața în Germania este lăudată: „Oh, vino în Germania și câștigă bani mulți!”.

Echipa ei de filmare a fost oprită de mașini de poliție care au încercat să împiedice filmarea. „Există o legătură între miliardarul Tönnies și forțele de ordine locale”, a spus Bernhard. Cu puțin timp înainte de difuzarea filmului, avocații lui Tönnies au trimis o scrisoare de amenințare, dar asta nu a oprit echipa. „Scopul principal al filmului nostru este să înlăture teama în rândul muncitorilor pentru că cel mai trist lucru este că pentru ei este în regulă (ceea ce se întâmplă – n.red.). În Germania, muncitorii au drepturi, dar pur și simplu nu le cunosc”, a spus ea.

Jurnalista descrie tot ceea ce este văzut drept „sclavie modernă”, care exploatează oameni săraci pentru a-i îmbogăți pe proprietarii unei companii germane.