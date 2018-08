Uluitor! Soția unui important lider politic concurează cu Grapini și Dăncilă la gramatică! Cum s-a făcut de râs

Ulterior aceasta a şters postarea din cauza sutelor de comentarii şi mesaje mai puţin plăcute. Probabil, supărată şi iritată pentru că nu a fost apreciată intenţia ei, Valerie a postat un comentariu plin de greşeli gramaticale.

„Pe soţia mea, Valérie, am cunoscut-o în Franţa, la şcoală. Am fost colegi un an. Valerie fusese înainte în România, cunoştea ţara şi ne-a fost foarte uşor să comunicăm. Treptat, relaţia noastră s-a schimbat, a devenit una puternică şi, în 2000, ne-am căsătorit. Am venit în ţară. Am tot fost pe drumuri între România, Franţa, Bruxelles, şi aşa a trecut timpul“, spunea Dacian Cioloş pe vremea când era ministrul agriculturii.

Între timp, pare că totuşi Valerie încă nu a învăţat limba română. Dar la acest capitol nici europarlamentarul Maria Grapini şi nici premierul Viorica Dăncilă nu stau prea bine. România este printre puţinele ţări din lume creată în jurul limbii şi a credintei, dar cu lideri de opinie de acest tip, astfel de principii încep să devină utopii.