Dezbateri la nivel european pe tema crizei din energie!

Este nevoie de mai multă coordonare şi solidaritate crescută la nivelul UE

Totul a avut loc la Paris, la Consiliul informal al miniștrilor Energiei și Mediului, transmite europarlamentarul Cristian Bușoi, preşedintele Comisiei Industrie, Cercetare și Energie din Parlamentul European, pe pagina sa de socializare.

“La reuniunea miniștrilor energiei din UE, am insistat pentru o mai bună coordonare la nivel european, mai multă solidaritate în fața creșterii prețurilor la electricitate și căldură și măsuri hotărâte pentru a evita astfel de situații pe viitor.

În calitate de președinte al Comisiei ITRE din Parlamentul European am participat la Consiliul informal al miniștrilor energiei și mediului care a avut loc la Paris, la invitația doamnei ministru pentru Tranziție Ecologică din Franța, doamna Barbara Pompili.

La dezbaterile la care am luat parte împreună cu miniștrii energiei din UE, am reafirmat angajamentul Parlamentului European și al Comsiei ITRE, pe care o conduc, față de Acordul de la Paris, obiectivele ambițioase din Green Deal (Pactul Verde European), Pachetul Fit for 55 și am subliniat dorința și nevoia unei colaborări strânse și eficiente între Consiliul UE și Parlament pentru soluționarea dosarelor legislative extrem de importante pentru viitorul și direcțiile asumate de Europa”, a scris Cristian Buşoi pe pagina sa de Facebook.

Soluţii pentru rezolvarea rapidă şi eficientă a crizei energiei la nivel european

Europarlamentarul liberal a prezentat şi câteva dintre soluţii care ar putea fi aplicate, la nivel european, şi pe care le-a discutat cu oficialii prezenţi la reuniunea de la Paris.

“Avem nevoie de o voce comună puternică pentru a opri criza prețurilor mari la energie, pentru a implementa cu rezultate bune strategia energetică a UE, dar și strategia pentru hidrogen, combustibilul viitorului.

În mod special, în dezbaterea privind prețurile la energie, am cerut o mai bună coordonare între toate statele membre, solidaritate și măsuri ferme, pe care să le implementăm rapid, care să atenueze impactul asupra oamenilor și companiilor.

Crearea unei platforme comune de achiziție a gazelor la nivel european, creșterea capacităților de stocare și rezerva pentru gaze, accelerarea interconectărilor, care să reducă dependența UE față de Rusia, mai ales în contextul geopolitic actual, precum și diversificarea surselor de aprovizionare sunt soluții ce trebuie implementate.

Pe termen mediu, investițiile în sursele regenerabile, în primul rând, și în energia nucleară, în acele țări care doresc să facă acest lucru, reprezintă cheia pentru a fi mai puțin vulnerabili în fața avalanșei neașteptate a prețului gazelor”, se mai arată în mesajul transmis de Cristian Buşoi sâmbătă, 22 ianuarie.