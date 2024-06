Ursula von der Leyen a subliniat într-un clip video distribuit pe contul său de X că drumul de urmat va fi dificil, dar este și plin de oportunități imense pentru Republica Moldova și Ucraina, precum și pentru întreaga Uniune Europeană.

Congratulations to Moldova and Ukraine on opening accession negotiations.

This is very good news for the people of Ukraine, Moldova, and the entire European Union.

The path ahead will be challenging but full of opportunities.

Wishing you a successful start of the negotiations! pic.twitter.com/v0GTnyqOM8

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) June 25, 2024