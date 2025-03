Victor Negrescu a subliniat că există reglementări europene care permit statelor membre și instituțiilor europene să reacționeze în cazuri de manipulare sau dezinformare, însă în cazul României aceste reglementări nu au funcționat. El a menționat că nu s-a reușit o coordonare eficientă și o reacție rapidă.

În contrast, a afirmat că Republica Moldova a gestionat mult mai bine astfel de situații, menționând un raport complet prezentat de președinta Maia Sandu în Parlamentul European despre ingerințele străine în campania electorală din Moldova și utilizarea instrumentelor online.

Vicepreședintele Parlamentului European a subliniat că instituțiile din România ar trebui să adopte o abordare similară în pregătirea pentru alegerile prezidențiale. Totodată, el a afirmat că instituțiile europene trebuie să învețe să devină mai eficiente în aplicarea mecanismelor existente.

„Există la nivel european reglementări în vigoare care ar permite statelor membre și instituțiilor europene să reacționeze. Ori am văzut, în cazul României, că acestea nu au funcționat, nu am fost capabili să ne coordonăm suficient, nu am fost capabili să avem o reacție rapidă. Aș zice că Republica Moldova a demonstrat că se poate mai bine în a gestiona astfel de situații. Recent, președinta Maia Sandu a fost aici la Parlamentul European.

Eu mă ocup de relația cu Republica Moldova, în calitatea mea de vicepreședinte ale acestei instituții, și ne-a prezentat un raport complet cu privire la ingerințele străine în ceea ce înseamnă campania din Republica Moldova și cum a folosit instrumentele online.

Un raport extraordinar, asta cred că trebuie să facă și instituțiile din România, să prezinte acest raport în cazul alegerilor prezidențiale. Totodată, instituțiile europene trebuie să învețe să fie mai eficiente, păcat de mecanismele dezvoltate”, a declarat acesta la Antena 3.