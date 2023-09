Estul Ucrainei a suferit un atac masiv care a provocat moartea 16 persoane și rănirea altor 28 de victime. Din această cauză, președintele Volodimir Zelenski și-a întârziat discursul la Summitul I3M, care are loc în aceste zile la București. Discursul a fost realizat prin transmisiune video.

Atacul a provocat moartea a cel puțin 16 oameni. Aceștia au fost prinși în cadrul atacului care a vizat o zonă civilă dintr-un oraș din estul Ucrainei, mai precis, o piață din Kosteantînivka.

Conform declarațiilor ministrului de interne, Ihor Klymenko, cel puțin 28 de persoane au fost rănite în explozie. Printre victime se numără și un salvator, conform informațiilor furnizate de ministru.

Atacul devastator s-a petrecut înainte de intervenția președintelui la Summitul din București și la doar câteva ore după întâlnirea acestuia cu Secretarul de Stat american, Antony Blinken.

Președintele Zelenski a scris despre această tragedie un scurt mesaj pe rețelele de socializare. Potrivit lui, atacarea unei piețe obișnuite este un act de răutate nebună. El a oferit informații în plus despre locație. Atacul s-a produs în oraşul Kosteantînivka, regiunea Doneţk. Oamenii care au murit nu aveau nicio legătură cu acțiunile militare. Potrivit președintelui Ucrainei, numărul victimelor poate crește în urma acestui atac.

Și premierul Ucrainei, Denis Șmihal, a avut o intervenție similară, pe Twitter. El consideră că atacul este un „act oribil de terorism comis de Rusia”.

Horrific act of terrorism perpetrated by russia in Kostiantynivka, Donetsk region.

As a result of the central market shelling 16 people were killed, among them a child. A minimum of 20 have sustained injuries. My heartfelt condolences to the families and close ones affected. I… pic.twitter.com/5tF0Ecu0Fx

— Denys Shmyhal (@Denys_Shmyhal) September 6, 2023