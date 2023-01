Armata rusă a afirmat că bombardamentele care au vizat sâmbătă mai multe oraşe ucrainene, printre care Kiev, înainte de Anul Nou, au ţintit instalaţii pentru fabricarea de drone, pentru a dejuca „atacuri teroriste” în curs de planificare, informează duminică AFP.

Ucraina vizată de bombardamente de Anul Nou

„Pe 31 decembrie 2022, forţele armate ruse au întreprins un atac aeropurtat de precizie cu rază lungă împotriva unor instalaţii ale industriei de apărare ucrainene implicate în fabricarea de drone de atac utilizate pentru a comite atacuri teroriste împotriva Rusiei„, a anunţat Ministerul Apărării rus în raportul său zilnic.

„Planurile regimului de la Kiev menite să întreprindă atacuri teroriste împotriva Rusiei într-un viitor apropiat au fost dejucate”, a adăugat ministerul.

Moscova califică adesea drept „atacuri teroriste” operaţiunile întreprinse de armata ucraineană pe teritoriul rus sau a instalaţiilor sale în Ucraina.

Armata rusă a anunţat de asemenea că îşi continuă ofensiva în regiunea Doneţk, în estul Ucrainei, unde se concentrează în prezent grosul luptelor.

Loviturile ruse care au vizat sâmbătă Kievul şi alte oraşe ucrainene s-au soldat cu cel puţin trei morţi şi 50 de răniţi, potrivit celui mai recent bilanţ al autorităţilor ucrainene.

Zelenski promite că apărarea aeriană va deveni „și mai puternică” în noul an

În acest context, amintim că președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că el crede că apărarea aeriană a Ucrainei poate deveni „cea mai puternică din Europa” și poate contribui la menținerea securității țării sale și a Europei.

„Apărarea aeriană ucraineană poate deveni cea mai puternică din Europa, iar acest lucru va fi o garanție a securității nu doar pentru țara noastră, ci și pentru întregul continent”, a declarat Zelenski în discursul său de vineri seara.

„În acest an, nu numai că ne-am menținut apărarea aeriană, dar am făcut-o mai puternică ca niciodată. Dar, în noul an, apărarea aeriană ucraineană va deveni și mai puternică, și mai eficientă”, a continuat Zelenski, potrivit CNN.

Oficialii ucraineni au lăudat din nou eforturile echipajelor lor de apărare aeriană atunci când o nouă rundă de bombardamente rusești a lovit sâmbătă mai multe regiuni. Armata ucraineană a declarat că a reușit să doboare 12 din cele peste 20 de rachete lansate asupra Ucrainei.

„Forțele de apărare aeriană sunt eroi și un adevărat scut al cerului nostru. Le mulțumim!” a declarat premierul ucrainean Denis Shmihal într-o postare pe Telegram.