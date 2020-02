Compania de car-sharing Uber Technologies Inc a prognozat că va înregistra primul său profit net trimestrial în ultimele trei luni ale acestui an, chiar dacă în 2019 a consemnat pierderi de 8,5 miliarde dolari, iar pe ansamblul acestui an se aşteaptă la pierderi de peste un miliard de dolari, informează AFP.

Uber a informat că în trimestrul patru 2019 a înregistrat pierderi de 1,1 miliarde dolari, însă a subliniat că acest lucru este mai puţin important decât faptul că cifra sa de afaceri a înregistrat un salt de 37% până la 4,07 miliarde dolari, depăşind estimările analiştilor. De asemenea, rezervările brute au crescut cu 28% în ritm anual, până la 18,1 miliarde dolari, o dovadă că rămâne solidă cererea pentru servicii de transport şi livrări de mâncare, scrie Agerpres.

2019, an de transformare! Creşterea cu orice cost s-a terminat

„2019 a fost un an de transformare pentru Uber. Perioada creşterii cu orice cost s-a terminat”, a declarat directorul general de la Uber, Dara Khosrowhsahi.

Având în vedere progresele realizate de companie în 2019 şi planurile pentru acest an, Dara Khosrowhsahi se aşteaptă ca Uber să înregistreze un profit net în trimestrul patru 2020, mai repede decât la finele lui 2021 cum estima anterior.

Compania Uber a fost fondată în 2009 în Statele Unite ale Americii. Uber activează pe piaţa din România din februarie 2015, în Bucureşti, şi s-a extins în 2016 în oraşele Cluj, Braşov şi Timişoara. În România, Uber are peste 450.000 de utilizatori, din care 350.000 în Bucureşti. România este a doua piaţă ca mărime în regiunea central şi est europeană, după Polonia, şi a cincea din Uniunea Europeană.

