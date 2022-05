„Am discutat astăzi cu premierul olandez (Mark Rutte). Responsabilii din Regatului Unit şi Finlanda au cerut de asemenea o convorbire prevăzută pentru mâine (sâmbătă).

Şi după aceea vom discuta cu secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg. Vom continua diplomaţia telefonică”, a declarat Recep Tayyip Erdogan.

„Nu putem spune Da Suediei şi Finlandei”, a adăugat, vineri după-amiaza, președintele turc, reamintind faptul că statele respective „adăpostesc teroriști”.

Turcia susține ferm că Suedia și Finlanda adăpostesc teroriști

Acesta le reproşează statelor nord-europene că au găzduit numeroşi membri ai PKK (Partidul Muncitorilor din Kurdistan: organizație separatistă kurdă care luptă pentru independența teritorială a cetățenilor kurzi din Turcia pentru a crea un teritoriul independent).

„Occidentalii consideră PKK organizaţie teroristă, dar de ce nu se întâmplă la fel cu YPG? Şi ei formează o organizaţie teroristă. Avem toate documentele şi informaţiile privind aceste organizaţii teroriste.

Victimele suntem noi. Dacă NATO, care este o organizaţie teroristă, se îngrijorează din cauza terorismului, ea nu ar trebui să le permită să adere”, a spus Recep Tayyip Erdogan.

Totodată, Guvernul de la Ankara susține ferm că Suedia și Finlanda au suspendat vânzările de arme către Turcia în 2019, drept represalii față de operaţiunea militară turcă din nordul Siriei, relatează agenția de presă AFP.

Amintim faptul că, joi după-amiază, Recep Tayyip Erdogan a reiterat poziția sa cu privire la aderarea Suediei și Finlandei la NATO. Potrivit declarațiilor sale, țara sa continuă să se opună ferm aderării acestor state nordice.

Erdogan nu este de acord cu primirea Suediei și Finlandei în NATO

„Noi le-am spus liderilor NATO că vom spune ‘nu’ cererilor Finlandei şi Suediei. Şi aceasta continuă să fie poziţia noastră”, a precizat Recep Tayyip Erdogan la postul de televiziune TRT.

Ambasadorii NATO s-au întâlnit miercuri pentru a deschide discuțiile oficiale despre aderarea la NATO în aceeași zi în care cele două țări europene și-au depus candidaturile, dar opoziția fermă a Turciei a împiedicat votul, a explicat un oficial european, sub protecția anonimatului.

Mișcarea respectivă ridică îndoieli că NATO va putea aproba prima etapă a cererilor oficiale ale Suediei și Finlandei într-o săptămână sau două săptămâni, așa cum a indicat secretarul general Jens Stoltenberg.

În plus, ea pregătește terenul pentru câteva zile de diplomație intensă între SUA, Suedia, Finlanda și Turcia, scrie The Financial Times.