Cel mai bogat pensionar din România nu are limite atunci când vine vorba de bani. Deja celebrul Gheorghe Bălășoiu a făcut un pas la care nu se aștepta nimeni. Omul cu cea ai mare pensie din România, 66.700 de lei, dă în judecată statul român.

Ce vrea Gheorghe Bălășoiu de la statul român

Pensionarul de 73 de ani care încasează lunar de la statul român 66.700 de lei pe lună vrea mai mult. Se pare că nu-i ajung banii. Gheorghe Bălășoiu cere recalcularea pensiei sale uriașe. Spune că nu câștigă suficient de mulți bani. La finalul acestei luni va avea loc prima înfățișare la tribunal.

Bălășoiu, fost procuror și șef de penitenciar are o vilă care se învârte după soare în Pitești. Imobilul se află la ieșirea din Pitești, într-un sat cochet. Vila are un etaj și o curte mare, frumos aranjată. Ca să își arate recunoștința față de stat care îi plătește o pensie uriașă, Bălășoiu are pictată stema țării deasupra intrării.

