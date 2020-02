Ce pensie are Gheorghe Bălășoiu

Gheorghe Bălășoiu, fostul șef de penitenciar și fost procuror, încasează în prezent o pensie record de 73.890 lei brut/lună adică 66.701 lei net/lună.

Cum arată casa acestuia

Bărbatul are o vilă impunătoare la ieșirea din Pitești într-un sat cochet. Vila are un etaj și o curte mare dar frumos aranjată. Ca să își arate recunoștința față de stat, Bălășoiu are pictată stema țării deasupra intrării, notează wowbiz.ro.

Un deputat PSD a criticat pensia acestuia

„La 30 de ani de la Revolutie, fostul procuror #comunist Gheorghe Balasoiu, fost comandat al penitenciarului Colibasi, are o #pensie de 73 890 de lei”, a scris atunci pe Facebook deputatul PSD Diana Tușa.

Ea a adaugat ca Sebastian Burduja, fiul fostului vicepresedinte al bancii Bancorex, „devalizata in anii 90 in urma acordarii a sute de imprumuturi preferentiale unor fosti angajati ai Securitatii #comuniste”, este secretar de stat in Ministerul Finantelor, membru in Consiliul de Supraveghere al Transelectrica si seful organizatiei #PNLSector 1.

„Restul e poveste…”, a conchis atunci Tușa.

