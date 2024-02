Tudor Ciuhodaru a afirmat că face parte din categoria ieșenilor care s-au săturat de promisiuni și de așteptare. De aceea, spune medicul, este un moment foarte bun pentru o schimbare.

„Eu intru în categoria ieșenilor care s-au săturat, s-au săturat de promisiuni, s-au săturat de așteptare. Eu am arătat că se poate. În Parlamentul României am fost unul dintre cei mai activi parlamentari, iar în Parlamentul European sunt lucruri pe care alții nu le-au făcut niciodată. Eu am reușit și am pus Iașiul la europarlamentare pe locul șapte, nimeni nu a mai făcut asta pe persoană fizică, am reușit ca proiecte importante pentru noi toți – memorandumul pentru Spitalul Regional Iași, Planul de luptă împotriva cancerului, SMURD-ul european să le fac acolo. (…) Eu cred că e un moment foarte bun să apară o schimbare.

De la 1859 încoace toți am acumulat frustrări. Vedem că Iașiul este lăsat tot timpul deoparte. Suntem totuși capitala istorică a României, un oraș care merită mult mai mult, iar de fiecare dată fondurile și resursele se duc spre Ardeal sau spre alte zone, iar Iașiul e lăsat în spate. Haideți să facem împreună bine Iașiul”, a declarat acesta.