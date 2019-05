„Ceea ce a facut Ministerul de Externe impiedicand romanii din diaspora sa voteze echivaleaza cu ce a facut Ministerul de Interne si Jandarmeria acelorasi romani din diaspora pe 10 august. In ambele cazuri a fost un soi de pumn in gura celor care isi doresc SCHIMBAREA.

Intre timp, in laboratoarele PSD se construieste noul Liviu Dragnea. Cine crede ca PSD este intimidat de acest rezultat, se insala,” a spus Tudor Chirilă.

Astăzi, președintele Klaus Iohannis le-a cerut demisia miniștrilor Teodor Meleșcanu și Carmen Dan. Acesta îi consideră responsabili pentru dezastrul alegerilor din Diaspora.

Carmen Dan a declarat că nu-și va da demisia.

”Nu stăm în genunchi, nici eu, nici partidul, în fața lui Klaus Iohannis. Nu am de gând să demisionez”, a fost mesajul pe care Carmen Dan i l-a dat lui Ciutacu.

De asemenea, Meleșcanu a spus:

„La două săptămâni după ce am stabilit care sunt secţiile de votare, la propunerea ambasadelor şi la solicitările unor misiuni diplomatice de către un număr semnificativ de cetăţeni români, dânsul a anunţat că facem referendumul în aceeaşi zi. În consecinţă nu au putut să voteze toţi oamenii, mai ales în secţiile aglomerate (…). Nu eu am făcut secţiile de votare”, a spus Meleşcanu.

Nu facem nimic până nu vedem dacă este o vină şi la cine este vina, apoi ne pronunţăm. Rezultatul va fi foarte repede adus la cunoştinţa tuturor”, a încheiat ministrul de Externe.

