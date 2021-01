Proaspăt instalat la Casa Albă, Joe Biden încearcă deja să normalizeze relaţia pe care Statele Unite o au cu Rusia. Prima decizie în acest sens ar putea viza tratatul New START.

New START ar putea fi prelungit cu încă cinci ani

Este vorba despre tratatul de limitare a armelor nucleare strategice New START încheiat între cele două state. Biden va căuta să prelungească cu cinci ani acest tratat, scrie The Washington Post, citând înalţi responsabili americani sub rezerva anonimatului.

Antony Blinken, cel ce va fi secretarul de stat al Administraţiei Biden, declarase marţi în Congres că noua administraţie va încerca să prelungească termenul acestui tratat nuclear cheie. Înţelegerea dintre SUA şi Rusia ar trebui să expire foarte curând, pe 5 februarie.

Care este poziţia ruşilor în acest caz?

Kremlinul a declarat miercuri că va saluta o prelungire a pactului. Acesta este ultimul tratat bilateral major de dezarmare nucleară între Rusia şi SUA.

La rândul său, Ministerul rus de Externe a afirmat că Moscova speră într-o muncă „mai constructivă” cu administraţia noului preşedinte american în vederea prelungirii New START.

„Sperăm că noua administraţie americană va face proba unei poziţii mai constructive în dialogul cu noi”, a transmis diplomaţia rusă.

„De partea noastră, am fost şi suntem în continuare în favoarea prelungirii tratatului New START”, asigură MAE rus. Rusia este pregătită să lucreze cu privire la acesta „pe principiul egalităţii şi respectării reciproce a intereselor”.

Acuzaţii la adresa lui Donald Trump

„Precedenta administraţie americană a dus o campanie planificată şi deliberată pentru distrugerea tratatelor din domeniul controlului asupra armamentelor”, se menţionează în comunicatul Ministerului rus de Externe. Acesta acuză administraţia Trump că a căutat să ridice restricţiile pentru a permite Washingtonului să „crească şi să utilizeze puterea militară fără control”.

New START, ultimul tratat major dintre SUA şi Rusia, a fost semnat în 2010. Acesta limitează la 1.550 numărul focoaselor nucleare care pot fi deţinute de părţile semnatare. Numărul rachetelor nucleare şi al bombardierelor care pot fi desfăşurate este limitat la 700. Este o reducere cu aproape 30% faţă de limita anterioară stabilită în anul 2002.