Traian Băsescu a făcut o serie de declarații care au provocat fericire maximă în PSD. În opinia sa, PSD va crește în sondaje din cauza bâlbelor guvernului PNL, care nu guvernează, fiind în regim de interimat. Băsescu spune că perioada de criză generată de PNL va duce la întărirea PSD.

„În orice caz nu mai scad și dacă va continua instabilitatea, PSD își va reveni. Cu cât prelungesc instabilitatea cu atât e mai rău pentru PNL. După părerea mea a rămâne în această instabilitate și în imposibilitatea de a face ceva, că sunt turiști, nu mai pot emite acte de guvernare, vor pierde. Eu le recomand ori să guverneze ori să renunțe”, a declarat Traian Băsescu la Digi 24.

În opinia sa, PNL a greșit atunci când a intrat la guvernare.

„Eu nu am fost de acord cu intrarea la gubernare a PNL. Nu intri cu 20% la guvernare. Devii un cerșetor de voturi. Faci acte către opoziție. Ce sens are să guvernezi. Că ești un sclav la guvernare. PNL trebuia să rămână în opoziție, să facă opoziție puternică. Era ultimul an al mandatului PSD. PNL trebuia să vină la guvernare după ce a luat 40% în alegeri partid puternic care spulberă tot, fără UDMR. Când ești la 20% și ești la mâna lui Tăriceanu”, a comentat Traian Băsescu la Digi 24.

